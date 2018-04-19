Пацієнт може змінити свого лікаря

Як повідомили УНІАН у МОЗ, пацієнт зможе змінити свого сімейного лікаря. За словами начальника Управління реформ медичної допомоги МОЗ України Костянтина Надутого, впровадження інституту сімейних лікарів, є справжньою революцією в галузі.

"В умовах старіння населення України, коли збільшується захворюваність, накопичуються хронічні захворювання та потреба в медичних послугах, іншого шляху до покращення якості медичного обслуговування населення, ніж реформування первинної ланки надання медичної допомоги просто немає. Тому наша країна рухається шляхом підсилення та розвитку первинної ланки надання медичної допомоги та запровадження інститути сімейної медицини", - сказав чиновник.

За цей час в Україні відбулася низка значних змін. По-перше, була фізично відділена первинна медична допомога від вторинної. Первинна ланка отримала юридичний статус і можливість для розвитку. Цей процес вийшов за межі Пілотних регіонів (Київська, Донецька, Вінницька, Дніпропетровська області) і в Україні нині нараховується понад 500 центрів первинної медико-санітарної допомоги, а до кінця року планується створити ще понад 700 центрів.

Було вирішене питання фінансування первинної ланки медичної допомоги. За світовими стандартами на підтримку цієї ланки необхідно витрачати 25-30% від загального фінансування медичної галузі країни, але оскільки відразу освоїти кошти в такому обсязі неможливо, було обрано поступовий підхід до фінансування з диференційованим підходами до міста і села.

Для медичних закладів була впроваджена система індикаторів, які визначають показники діяльності сімейних лікарів та запроваджується система договорів між центром первинної допомоги і замовником (державною адміністрацією чи управлінням охорони здоров`я), де прописані ці індикатори, яких мають додержуватися обидві сторони.

На основі цих індикаторів була запроваджена працююча система мотивації для лікарів, призначена для підвищення продуктивності їх праці. За якою визначаються результати роботи лікаря, медичної сестри і в пілотних регіонах за цими результатами медичні працівники вже отримують заробітну платню.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю загальна практика – сімейна медицина Лариса Матюха наголосила, що важливою частиною медичної реформи є запровадження механізму вибору пацієнтом лікаря.

"Якщо пацієнт незадоволений якістю отриманих медичних послуг він має право і можливість, затверджену на рівні підзаконних актів, змінити лікаря. Якраз зараз, впродовж вересня цього року, все населення Пілотних регіонів має право переобрати власного сімейного лікаря чи педіатра для своїх дітей", - сказала Матюха.

Надутий також зазначив, що норматив навантаження на сімейного лікаря складає 1 200 осіб в сільській місцевості і 1 500 осіб у місті.

"За умови дотримання цих нормативів країні було б потрібно 30 тисяч сімейних лікарів. Граничне ж навантаження на одного лікаря складає понад 2 тисячі осіб, але при такій кількості лікар загальної практики не в змозі надавати якісні медичні послуги. Тому оптимальна кількість сімейних лікарів, з урахуванням нерівномірності розподілу населення, для України складає 22 000 – 25 000 сімейних лікарів. Сьогодні в країні працює понад 10 тисяч лікарів загальної практики, але поруч із цим триває процес перепідготовки педіатрів та терапевтів. У 2012 році було підготовлено 1 444 лікаря, а в 2013 заплановано підготувати 2 466 сімейних лікарів. Перепідготовка одного лікаря коштує державі близько 6 тис грн", - сказав чиновник .

Щодо індикаторів якими визначається якість роботи лікаря загальної практики – сімейного лікаря, найпоказовішими тут є три показники – кількість госпіталізацій пацієнтів, викликів швидкої допомоги та консультацій пацієнтів у профільних спеціалістів. За умови достатньої кваліфікації лікаря ці показники зменшуються. Якість роботи лікаря буде визначатися в залежності від згаданих показників, що буде відображатися за допомогою спеціальних надбавок на оплаті праці лікаря.