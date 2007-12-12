Малорухливий спосіб життя впливає на психіку

Нестача фізичної активності загрожує людині не лише зайвою вагою, але й розладами психіки, починаючи від депресії і закінчуючи серйозними захворюваннями. До такого висновку прийшли британські вчені.

На сьогодні в Британії лише 35% чоловіків і 24% жінок підтримують свою фізичну активність на рівні, рекомендованому фахівцями.

Професор Нанетт Матрай, експерт із спортивної фізіології з університету шотландського міста Стратклайд, зазначає, що люди зовсім недавно почали помічати зв`язок між малорухливим способом життя і психічними розладами.

Згідно з результатами досліджень, у малоактивних людей удвічі більше шансів впасти в депресію у порівнянні з тими, хто багато рухається. Є достовірні дані, які підтверджують, що фізичні навантаження - хороші ліки від депресії.

Дослідники з університету англійського міста Брістоль встановили, що фізична активність на третину скорочує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Учені не можуть пояснити такий зв`язок, проте припускають, що він зумовлений поліпшеннями у функціонуванні серцево-судинної системи, а також зміною хімічних процесів у головному мозку.

Генеральний директор Британської організації з проблем харчування професор Джуді Баттрісс зазначила, що за останні роки влада робила акцент на пропаганді здорового харчування. Проте "на сьогодні необхідно знайти способи, як допомогти людям стати фізично активними, щоб вони могли зберегти своє здоров`я до похилого віку", - сказала вона.

Рекомендована Міністерством охорони здоров`я Великобританії норма фізичної активності для дорослих складає 30 хвилин у день п`ять разів на тиждень. За даними відомства, цю рекомендацію не виконує велика частка дорослого населення країни. Тривожна тенденція спостерігається й серед дітей, які все більше віддають перевагу малоактивним заняттям. Наразі встановлену норму фізичної активності не виконують 30% хлопчиків і 40% дівчаток.

korrespondent.net