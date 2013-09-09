У рейтингу найщасливіших країн Україна на 87-му місці із 150-ти

У рейтингу ООН найщасливіших країн світу лідирують Данія та Норвегія, Україна – на 87-му місці.

Рейтинг найщасливіших країн світу опубліковано на сайті Мережі ООН зі способів забезпечення сталого розвитку, повідомляє NEWru.

Верхні рядки рейтингу зайняли Данія, Норвегія, Швейцарія, Нідерланди та Швеція.

Всього в рейтингу 150 країн. У його складанні взяли участь фахівці у галузі економіки, психології, статистики та інших галузях наукових знань. Як оціночні критерії експерти обрали шість чинників: реальний ВВП на душу населення, тривалість здорового життя, можливість покластися на когось у найближчому оточенні, суб`єктивний ступінь свободи в ухваленні життєвих рішень, захищеність від корупції та щедрість.

До першої десятки щасливих країн потрапили також Канада, Фінляндія, Австрія, Ісландія та Австралія. Ізраїль займає 11-е місце. У другій десятці - США і Нова Зеландія, замикає її Венесуела.

Росія в рейтингу опинилася на 68-му місці. З країн СНД її обігнали Молдавія, Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Білорусь. Решта колишніх радянських республік, включаючи Україну й країни Балтії, виявилася менш "щасливими".

Деякі європейські країни опинилися в другій сотні рейтингу, зокрема Сербія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Македонія.

Замикають рейтинг країни Африки - Гвінея, Танзанія, Руанда, Бурунді, Центральна Африканська Республіка, Бенін і Того.

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