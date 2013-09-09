Україні загрожує восьмибальний землетрус

У найближчий тиждень Україні загрожує землетрус, осередок якого очікується в Молдові.

Як пише газета «Сегодня» (№196 від 9 вересня), така новина у вихідні з`явилася в ЗМІ Східної Європи.

Так, за прогнозами румунського геофізика Ніку Рою, 8-бальна стихії може зачепити західні і південні області України.

Наголошується, що молдавські сейсмологи вчора вже намагалися оцінити, наскільки реальна загроза і ступінь її руйнівності.

«Основний осередок землетрусів, який трясе Молдову, Україну і Росію, - це осередок Вранча в Румунії. В неділю я розмовляв по телефону з румунськими фахівцями, вони мені сказали, що не знають такого геофізика, як Ніку Рою. Але останніми місяцями сейсмічний режим осередку Вранча становить близько 15-20 слабких землетрусів щомісячно, що частіше, аніж раніше (зазвичай відбувається до 10 за місяць). Але поки що поштовхи не перевищують 4 балів. Але, думаю, земля нагромаджує енергію, потужність перед землетрусом», - сказав виданню директор молдавського Центру експериментальної сейсмології Іон Ілієш.

За його словами, немає методів для того, щоб передбачити поштовхи завчасно. «Прогнози, подібні до нинішнього, були й раніше, але не підтвердилися», - сказав він і додав, що якщо в Молдові сильно трястиме, до України дійде 3-5 балів.

Рятувальники кажуть, що, за офіційними даними Держслужби НС, відомостей про землетрус поки що немає, але всі вони готові і до сповіщення громадян, і до розбирання можливих завалів спеціальними надувними подушками, які піднімають бетонні плити. «У нашому чернівецькому університеті є своя лабораторія, поки що, за нашими даними, землетрусу не передбачається. Якщо інформація надійде, насамперед проведемо сповіщення», - сказав начальник територіального управління ДСНС в Чернівецькій області Едуард Братко.

«Час від часу у нас відбуваються землетруси, але передбачити наперед неможливо, найкращі вчені зможуть це зробити максимум за 30 секунд. Одного разу в нас була паніка, коли хтось назвав час, о 15.00. Але за фактом землетрусу не було», - зазначив прес-секретар УДСНС в Чернівецькій області Сергій Бабчук.

segodnya.ua