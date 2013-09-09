Цього тижня очікуватиметься тепла та сонячна погода

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, цього тижня по всій території України, окрім західних регіонів, переважатиме тепла та сонячна погода, проте вже 15 вересня вона зміниться на дощову через наближення балтійського циклону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник директора гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

“Погоду на наступний тиждень буде визначати антициклон з північного сходу та циклон з південного заходу. За таких погодних умов у східній половині України до 15 вересня буде переважно без опадів, а денна температура сягатиме + 23-28 градусів. В західних регіонах часом проходитимуть короткочасні та помірні дощі, температура повітря становитиме вдень 16-22 градусів вище нуля”, - сказав Прокопенко.

Проте, за його словами, вже на вихідних, 14-15 вересня, вплив південно-західного циклону пошириться практично на всю територію Україну, і температура повітря поступово знижуватиметься.

Крім того, за інформацією гідрометцентру, з 16 по 19 вересня на зміну південно-західному циклону очікується наближення до території України циклону з Балтики, який принесе дощ та зниження температури.

За прогнозами синоптиків, 10 вересня в західних областях очікується невеликий дощ, а на решті території без опадів. Температура повітря вночі переважно на всій території України становитиме 7-12 градусів вище нуля. На узбережжі морів повітря прогріється до + 15. Вдень температура повітря сягатиме від 18 до 23 градусів вище нуля, на півдні та Закарпатті — до + 25.

11 вересня в Україні буде переважно без опадів, лише на крайньому заході очікується короткочасний дощ. Вночі температура повітря по всій території країни становитиме + 9-14 градусів, на узбережжі - до + 17 градусів. Вдень буде + 19-24, в південному регіоні до + 27 градусів.

12 вересня в західній половині України очікуються короткочасні дощі, на решті території без опадів. Вночі температура повітря становитиме 9-14 градусів вище нуля, вдень повітря прогріється до + 19-24 градусів, на півдні — до + 28 градусів.

13-14 вересня на території України буде переважно без опадів, а температура повітря істотно не зміниться.

15-19 вересня очікується дощова погода та зниження температури повітря на 2-5 градусів по всій території України.

З приходом балтійського циклону в Криму також очікується дощова погода та зниження температури.

“Більш детально можна буде прогнозувати ближче до 15 вересня, але вже зараз можна сказати, що однозначно погодні умови не зовсім будуть придатні для відпочинку”, - зазначив Прокопенко.