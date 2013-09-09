Як перемогти безсоння

Безсонням називають стан, при якому спостерігаються постійні проблеми з тривалістю або якістю сну.

При цьому сама кількість «ліжкових» годин може бути навіть більше, ніж раніше, але тіло почуває себе розбитим.

Причини, що викликають безсоння діляться на дві групи:

- Пов`язані з порушенням роботи нервової системи

Нервова система сучасної людини перевантажена.

Постійне пристосування до мінливих умов середовища, агресія, невирішені питання призводять до затяжного тотального стресу.

Перезбуджений проблемами мозок не може адекватно відпочивати, в результаті формується безсоння, психічні деформації, кошмари.

Оптимальний спосіб рішення в даному випадку - зміна сфери діяльності, світогляду, ставлення до себе, роботи, оточуючих.

Як правило, доросла людина на такі жертви не готова, тому існує ряд перевірених процедур, що допомагають засипати без глобальної корекції протиріч та пошуку сенсу буття:

- Лягайте спати і вставайте в один і той же час.

Це допомагає сформувати рефлекторне засинання. Справа в тому, що біоритми мозку не тільки циклічні, а й керовані.

Набагато простіше привчити себе засипати в конкретний час, ніж ганятися всю ніч за сном з подушкою і намагатися спати в невідповідних для сну місцях.

Кожен раз, коли вам вдасться заснути в запланований відрізок часу, шанси на повторне засинання при цих же обставин збільшуються.

Попередження: при формуванні рефлексу важливо не пов`язати його з випадковим звуком, запахом або людиною, тому що потім виявиться, що рефлекс у вас сформований зовсім не на те.

- Зафіксуйте робочий час.

Якщо у вас до цього був змінний графік роботи - перейдіть на фіксований, тому що мозок розуміє режим праці і відпочинку буквально.

Саме тому при виході на пенсію у багатьох починається безсоння.

- Не приймайте стимуляторів для засинання.

Алкоголь, кава, міцний чай можуть допомогти заснути, але не виспатися.

Як би не діяли ці речовини саме на вас, їх дія не триває всю ніч, і ви прокинетеся в самий незручний момент.

- Приймайте теплу ванну за чотири години до сну.

Крім того, що ванни добре знімають напругу, остигання тіла після теплого середовища трактується організмом як підготовка до засипання.

-Займайтеся сексом перед сном, тому що цілий ряд речовин, що виділяються в процесі і після статевого акту, є природними антидепресантами.

Цікавий той факт, що при нерегулярних статевих зв`язках безсоння спостерігається частіше. Це пов`язано з перезбудженням нервової системи.

- Приймайте легкі седативні препарати, що знижують психо-моторне збудження: для цього відмінно підходять фіксовані рослинні збори, що містять валеріану, пассифлору, глід.

Популярними засобами від безсоння є препарати брому, але вони накопичуються в організмі і можуть викликати ускладнення, тому повинні призначатися лікарем.

Запам`ятайте: рецептурні препарати від безсоння лікар призначає тільки за прямими показаннями і на певний період.

Тривало ці речовини приймати не можна.

Друга група причин, що викликають безсоння - захворювання не зв`язані з неврологічним компонентом.

У даному випадку - безсоння симптом основного захворювання, яке і слід лікувати в першу чергу.

Природно, потрібно дотримуватися призначень лікаря, дієти, дотримуватися режиму.

Наприклад - склянка теплого молока на ніч показаний далеко не всім.

Допомагає тільки тим, хто страждає на виразку шлунку, тому що молоко володіє терпким ефектом.

У решти незбиране молоко на ніч може викликати печію, відрижку, здуття, гази.

Найчастіше безсоння спостерігається у людей з патологією серцево-судинної системи.

Причина пробудження - задишка, біль, панічний страх.

Якщо до больового синдрому при пробудженні приєднується паніка, проконсультуйтеся у невропатолога.

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