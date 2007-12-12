Кетчуп сприяє нормальній роботі серця

Тривалий час вважалося, що кетчуп шкідливий для організму людини через високий рівень консервантів. Проте фінські вчені знайшли спростування цій думці. Кетчуп, як виявилось, здатний знижувати рівень "поганого" холестерину.

За даними учених з університету Оулу, кетчуп дуже корисний, оскільки руйнує небезпечний вид холестерину, забезпечуючи тим самим, нормальну роботу серця. Достатньо вживати невелику кількість кетчупу щодня, щоб уникнути проблем із серцево-судинною системою. Учені провели низку досліджень на людях із підвищеним вмістом холестерину. Після того, як добровольці впродовж трьох тижнів їли їжу з кетчупом, рівень холестерину в їхньому організмі значно знижувався.

Таке відкриття бентежило дослідників, оскільки вони не чекали таких результатів. Кетчуп виявився не тільки корисним для людини, він зміг швидко впоратися з проблемами серця. На думку вчених, такого терапевтичного ефекту вдалося досягти завдяки томатам, з яких і виготовлено цей соус. У помідорах міститься речовина, яка надає плодам червоного кольору. Вона має назву лікопен. Ця речовина має виняткові біохімічні властивості. Зокрема, вона є антиоксидантом, який перешкоджає руйнуванню клітин під дією "шкідливих" жирів. Не менш корисними є томатна паста, сік і салат із помідорів, вважають фінські вчені.

Інша ж група учених вважає кетчуп шкідливим і рекомендує відмовитися від нього. На їхню думку, в цьому продукті, а також у майонезі, різних соусах і приправці міститься величезна кількість барвників, замінників смаків і генно-модифікованих продуктів, які назвати корисними - неправильно.

Раніше група вчених встановила, що термічно оброблені продукти не менш корисні, ніж свіжозірвані. Зокрема, американські дослідники стверджують, що томати стають ще кориснішими під час варки. Вони відзначили, що рівень антиоксидантів, на які багаті помідори, збільшується при термічній обробці. Уже після 2 хвилин варки вміст лікопену зростає на 6%, через 25 хвилин – на 17%, а після півгодинної термічної обробки – на 35%, якщо порівнювати зі свіжими овочами. Таким чином, кетчуп, консервовані і мариновані помідори, томатна паста і заправка реабілітовані в очах дієтологів. Проте, не варто відмовлятися і від свіжих томатів. Вони не лише мають чудові смакові якості, але й є прекрасним постачальником вітаміну С, який, на відміну від лікопену, руйнується при термічній обробці.

utro.ua