Держлікслужба розпочала консультації з Єврокомісією

Державна служба лікарських засобів України розпочала консультації з Єврокомісією щодо взаємного визнання з ЄС результатів інспектувань та контролів.

Про це заявив голова Держлікслужби Олексій Соловйов, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

За словами голови Держлікслужби, на внутрішній ринок України допускаються лише ті лікарські засоби, які мають підтвердження виробництва вимогам GMP від інспекторатів країн-членів PIC/S. Таким чином в інтересах пацієнта на вітчизняний ринок не потрапляє продукція негарантованої якості.

Держлікслужба приєдналась до Системи сертифікації якості фармацевтичних продуктів для міжнародної торгівлі Всесвітньої організації охорони здоров’я. На постійній основі здійснюється сертифікація вітчизняних фармацевтичних продуктів для міжнародної торгівлі, що сприяє спрощенню їх допуску на закордонні ринки.

«В Україні запроваджені стандарти якості ліків відповідно до вимог Європейської фармакопеї», - зазначив Соловйов.

На його переконання, вітчизняна фармацевтична галузь може стати локомотивом зростання економіки України.

«За останні три роки значна увага з боку Президента України та уряду до вітчизняної фармацевтичної галузі сприяла нарощуванню її економічного потенціалу. І на сьогоднішній день існують всі об`єктивні і суб`єктивні передумови, які свідчать про те, що вітчизняна фармгалузь може стати локомотивом зростання економіки України», - зазначив Соловйов.

За словами голови Держлікслужби, про це свідчать значні темпи зростання обсягів реалізації продукції на фармацевтичному ринку України; зростання частки вітчизняної продукції на внутрішньому ринку (з 28% у 2010 році до 31,4% в 2013 році); зростання експорту вітчизняної фармпромисловості (на 25% у 2012 році порівняно з 2011-м).

Підтвердженням розвитку галузі є також функціонування на території України понад 100 фармацевтичних підприємств, що випускають свою продукцію у відповідності до європейських стандартів, та розвинутої мережі з 20 тисяч аптечних закладів. А концентрація підприємств галузі в Києві та Харківській області, а також низці інших регіонів, разом із академічними, освітніми, науково-дослідними установами може у стислі терміни сприяти утворенню точок економічного зростання національної економіки, переконаний Соловйов.

Посилюється також контроль за якістю ліків. З початку 2013 року до споживача не було допущено 663 тис. упаковок небезпечних для життя та здоров’я лікарських засобів неналежної якості на загальну суму 19,8 млн грн.

«Завдяки комплексному переоснащенню лабораторій з контролю якості та імплементації в національне законодавство більш жорстких європейських стандартів, кількість недопущених до споживача недоброякісних ліків зросла у 10 разів», - сказав Соловйов.