Донори крові рідше страждають від захворювань серця

Аналізи на ВІЛ-СНІД, сифіліс, гепатити С і В можна зробити безкоштовно, якщо піти на здачу кров. У приватній клініці кожен із них обійдеться у 200 грн.

"Якщо ви не можете змусити свого хлопця піти здати усі аналізи, підіть із ним разом здати кров. Там усе і з`ясуєте, здорова людина чи ні, - жартує головний лікар Київського обласного центру крові Петро Вербіцький. Центр розташований у Білій Церкві і є однією з найсучасніших станцій переливання крові в Україні європейського зразка. - При потребі ми можемо вам видрукувати ці аналізи і ви заберете з собою."

У лабораторії за 15 хв визначать також, чи немає запальних процесів в організмі, визначають рівень гемоглобіну. До здачі крові допускають жінок, у яких гемоглобін сягає мінімум 120, та чоловіків, у яких 130 і вище. У донорській крові, крім гепатитів, сніду та сифілісу, залишаються ще 70-80 видів інфекцій, зокрема такі як торч-інфекції, герпес. Попередньо перед здачею крові донор повинен зважитись та зміряти ріст. Мінімум має бути 50 кг та 1,50 см. Не допускають до здачі не громадян України.

Донор має мати 18-65 років. Далі потенційному донору вимірюють тиск та пульс за допомогою спеціальної машини. Туди засовують руку, апарат видає "чек" із тиском та пульсом. Температуру тіла вимірюють дистанційним термометром. Для того, щоб термометр не передавався від донора до донора. Перед самою здачею крові донору дають випити велику склянку солодкого чаю з печивом. Лише тоді його запрошують у кімнати для забору крові.

Тут все стерильно. Навіть жгут - одноразового використання. Кров із вени надходить у спеціальний "мішечок" 10 хв. Забирають 490 мл. 450 - це донорська кров, 40 піде на повторний аналіз.

"За кордоном такому пацієнту під час забору ставлять два види соків у склянках, дають читати свіжу пресу, - продовжує головний лікар. - Потім, якщо його кров використали, людині приходить смс із повідомленням, що вона врятувала чиєсь життя, і подякою".

Загалом, уся процедура підготовки і здачі крові у Центрі займає годину.

"За здану кров донору пропонують узяти 45 гривень на обід - 16 гривень за 100 мілілітрів, - продовжує Вербіцький. - Однак ВОЗ виступає за безкоштовне донорство. За гроші людина може приховати свої захворювання. 92 відсотки донорів від грошей відмовляються. Здавати кров корисно. Людина стає стійкою до крововтрати, рідше страждає на серцево-судинні захворювання."

За рік людина може здати 5 разів цільної крові. Її компонентів - до кількох літрів. Організм відновлює втрачену рідину через 36 годин. Почесним донором стає той, хто мінімум 40 разів безкоштовно здав кров. Не може бути донором людина, яка нещодавно зробила пірсинг чи татуювання. При тому вона могла заразитися вірусом, який ще не проявляється в аналізах.

gazeta.ua