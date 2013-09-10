У лікуванні інсультів закликають активніше застосовувати тромболізис

Спеціалісти в галузі лікування інсультів закликають своїх колег та населення активніше впроваджувати та застосовувати метод тромболізису при лікуванні цієї хвороби.

Як сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України Микола Хобзей, в Україні захворюваність на інсульт і смертність від нього стоїть на одному із перших місць - лише торік, за статистикою МОЗ, в Україні було зафіксовано близько 120 тис. випадків інсульту.

За його словами, поширення впровадження так званої тромболітичної терапії, яка почала застосовуватися в Україні з 2003 року, дозволить щороку зберегти щонайменше 12 тисяч життів. Разом з тим, як зазначив Хобзей, тромболізис у нашій країні необгрунтовано виключається із неврологічної практики через погану обізнаність людей і медперсоналу, не завжди оперативні дії бригад швидкої допомоги та відвертий спротив фармкомпаній, хоча препарати для застосування методу тромболізису мають переважна більшість лікарень.

Продовжуючи тему, завідуюча інсультного відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. академіка Ющенка Тетяна Височанська зазначила, що смертність від інсультів в Україні не лише посідає одне з перших місць, але й, на відміну від країн Заходу, ця хвороба вражає осіб працездатного віку. Як зауважила Височанська, застосування методу тромболізису у перші 3-4 години після діагностування випадку інсульту дає відмінні результати. "Метод дуже надійний, метод - єдиний доказовий, що ішемічний інсульт можна вилікувати. І якщо раніше не було такого вислову "видужати від інсульту", то сьогодні він є", - наголосила лікар.

У свою чергу президент Української медичної асоціації Вадим Арістов звернув увагу на той факт, що в країнах Європи метод тромболізису використовується у 20-25 відсотках випадках захворювання на інсульт, а в Україні – менше 1 відсотка. Натомість, як зазначив Арістов, у нашій країні, як і в країнах СНД в цілому, застосовуються методи, прийняті ще з часів СРСР, які давно у розвинутих країнах визнані застарілими і неефективними.

За словами Арістова, однією із головних причин гальмування впровадження передових методів лікування є сильне зовнішнє та внутрішнє фармацевтичне лобі, яке в окремих випадках ледь «не сходить на відверті погрози на адресу лікарів». На його переконання, для поширення методу тромболізису необхідно, зокрема, формувати соціальне замовлення у суспільстві на лікування цим методом, ведучи роз’яснювальну роботу.

Також присутній на прес-конференції народний депутат України, секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Каплін назвав проблему лікування інсультів в Україні "питанням національної безпеки і викликом суспільству". "Ми запланували дуже амбітну програму на наступні п ять років - ми повинні подолати дуже активне фармацевтичне лобі. І вирішення цієї проблематики є ключовою, і ми будемо приймати законодавчі акти (і це будуть резонансні акти) на подолання фармацевтичного лобі", - зазначив Каплін.

***Методика тромболізису (внутрішньовенне введення препаратів, що розчиняють тромби) - ефективний спосіб лікування інсульту, який дає найбільш швидке і повне відновлення порушених неврологічних функцій.

Терапевтичне «вікно», протягом якого можна вдатися до тромболізису, становить всього три години від початку захворювання. Саме тому вкрай важливо не пропустити перші симптоми недуги.