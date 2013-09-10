У Тернопільському онкодиспансері відкрили сучасне відділення дистанційної променевої терапії

У Тернопільському обласному клінічному онкологічному диспансері сьогодні, 10 вересня, відкрили відділення дистанційної променевої терапії з сучасним медобладнанням.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, блок дистанційної променевої терапії складається з сучасного апарата для проведення променевої терапії та спеціалізованого комп’ютерного томографа для онкології, який забезпечує діагностику та передпроменеву підготовку пацієнтів.

Обладнання придбано за кошти фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках програми фонду «Рак виліковний». Загальний бюджет програми «Рак виліковний» на оснащення Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру склав 16,9 млн грн.

Згідно з повідомленням, участь у відкритті взяли віце-прем`єр-міністр України Костянтин Грищенко та голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян.

«Нове обладнання надасть пацієнтам можливість отримати медичне обслуговування на рівні європейських стандартів. У створеному відділенні щорічно зможуть отримувати кваліфіковану допомогу до 2000 осіб», – зазначив Хоптян.

Довідка УНІАН. Нововідкрите відділення дистанційної променевої терапії диспансеру складається з гаматерапевтичного апарату та спеціалізованого для онкології комп’ютерного томографа.

Гаматерапевтичний апарат є пристроєм нового покоління в кобальтовій терапії та використовується для опромінення з відстані одним джерелом. Апарат дозволяє проводити радикальне та паліативне лікування.