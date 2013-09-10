В Україні у 2,5 разу можна здешевити ліки від гепатиту С

В Україні у 2,5 рази може бути знижено ціну на препарати, необхідні для лікування гепатиту С.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Андрій Клепіков.

"Сьогодні особливий день - бо саме сьогодні вранці ми остаточно завершили переговори про досягнення безпрецедентної ціни на лікування гепатиту С", - сказав він.

За його словами, домовленість про зниження ціни на закупівлю 100 курсів була досягнута в результаті переговорів Альянсу з одним із провідних світових виробників лікарських засобів, який зобов’язався більш ніж у 2,5 рази зменшити ціну за один стандартний річний курс лікування – з 13 200 до 5 000 доларів США. Він наголосив, що це безпрецедентна ціна не лише для України, але й для всіх країн регіону.

Клепіков наголосив, що ця суттєва знижка дозволить Альянсу вже найближчим часом забезпечити життєво важливе лікування вірусного гепатиту С (ВГС) для 100 пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ВГС шляхом закупівлі пегільованого інтерферону та рібавірину – двох ключових компонентів курсу.

«Нам вдалося подолати основну перешкоду на шляху доступу до лікування гепатиту С – ціну лікування. Ця програма має стати каталізатором змін у справі доступу до лікування гепатиту в Україні", - сказав Клепіков, підкресливши, що мова йде не про одноразову акцію.

Кошти будуть виділені Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в рамках Програми 10-го раунду. Цей спеціальний проект має забезпечити лікування ВГС для представників найбільш уразливих груп населення в Україні – пацієнтів з ко-інфекцію ВІЛ. Планується, що пацієнти з гепатитом С лікуватимуться на базі лікувальних закладів різного профілю у шести пілотних регіонах - Києві, Полтаві, Сумах, Вінниці, Дніпропетровську та Миколаєві - із одночасним наданням пацієнтам соціальної підтримки з боку місцевих громадських організацій під загальною координацією Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, та Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України.

Він нагадав, що нещодавно, 5 вересня, Кабінет міністрів України нарешті офіційно оприлюднив довгоочікувану Державну цільову програму протидії вірусним гепатитам на період до 2016 року, в якій закладено прогнозовані фінансові витрати держбюджету на лікування гепатитів вже у 2013 році загальним обсягом 345 млн грн. Але фактично очікується виділення в цьому році лише близько 10% від цієї суми – 33,6 млн грн. За таких складних умов можливість забезпечення вже найближчими місяцями доступного лікування за кошти Глобального фонду для сотень хворих, які цього найбільше потребують, важко переоцінити, сказав експерт.

"Своєю закупівлею ми довели, що ціна в 5 тис. доларів на лікування для українців, інфікованих на гепатит, - це те, що може бути застосовано і для інших програм, тому ми сподіваємось, що наш досвід буде врахований і Міністерством охорони здоров`я України та іншими країнами", - наголосив Клепіков. Він сподівається, що Україна використає їх досвід для закупівлі відповідних ліків.

У свою чергу головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Інфекційні хвороби" Ольга Голубовська наголосила, що міністерство також зараз веде переговори про закупівлю відповідних курсів, і вона сподівається, що прецедент зниження ціни для української неурядової організації дозволить знизити ціну і для Української держави.

Вона також повідомила, що на сьогодні в Україні, за даними ВОЗ, 3% населення хворіють на гепатит С.