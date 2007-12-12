Апельсини зменшують чутливість до холоду

У плодах апельсина міститься до 13% цукрів, до 2-3% лимонної кислоти, вітамінів С (до 65 мг), В1, В2, В6, Р, провітамін А, пектинові і азотисті речовини, вуглеводи, клітковина, зола, фітонциди, мінеральні речовини (калій - 197 мг%, фосфор, кальцій). Шкірка апельсина містить ефірні масла.

Лікувальне застосування апельсина

* Кисло-солодка м`якоть апельсина, його сік - свіжий або консервований - покращують апетит і сприяють поліпшенню травлення, стимулюють виділення жовчі.

* При лікуванні гіпо- і авітамінозу і просто для профілактики корисно вживати апельсини, в них міститься багато вітамінів.

* Завдяки великій кількості калію, аскорбінової кислоти й інших вітамінів апельсини корисні при гіпертонії, атеросклерозі, ожирінні, хворобах печінки, подагрі.

* Якщо з`їсти кілька шматочків апельсина разом із жирною їжею, то вона краще перетравиться, рівень холестерину знизиться, і це значно зменшить ризик закупорки судин і серцевих приступів.

* Раніше в народній медицині апельсини застосовували для лікування інфекційних ран і виразок, оскільки в апельсинах містяться сильні фітонциди, що вбивають деякі хвороботворні мікроби.

Апельсиновий сік має антимікробні властивості. Ці природні антибіотики ефективні і використовуються як у медицині, так і в косметології, харчовій промисловості.

* Ефірне апельсинове масло - прекрасний засіб для видалення інфекцій порожнини рота.

• Пектинові речовини, що містяться в плодах апельсинів, покращують роботу кишечнику, сприяють виведенню шкідливих речовин і гальмуванню гнильних процесів.

Літнім людям, що страждають на хронічні запори, рекомендується їсти апельсини, пити сік вранці натщесерце (при нормальній кислотності шлунку) або увечері перед сном.

* При запорах готують відвар зі шкірки апельсина, плодів тмину і кори жостеру (1:1:8). 1 столову ложку суміші заливають 1 склянкою води, доводять до кипіння, охолоджують, проціджують. Вранці і увечері п`ють по 200 г.

* При гастриті зі зниженою кислотністю готують настій із рівних частин шкірки апельсина, листя вахти, трави золототисячнику, кореневища лепехи, гіркого полину. 1 столову ложку сировини заливають 1 склянкою кип`ятку, кип`ятять на водяній бані в закритому посуді 15 хвилин, охолоджують при кімнатній температурі і проціджують. Вживають настій 3 рази на день за 30 хвилин до їжі по 100 г.

* При гастритах і скаргах на печінку використовують суміш рівних частин подрібненої апельсинової шкірки, кореня валеріани, листя вахти і м`яти. Заварюють 2 чайних ложки змішують із 1 склянкою кип`ятку, настоюють 30 хвилин під кришкою і проціджують. Вживають по 200 г 3 рази на день після їжі.

* При сечокам`яній хворобі і деяких хронічних захворюваннях жовчного міхура корисно пити суміш соків, приготованих із апельсина і лимона, чорної редьки, підсолодивши суміш медом.

* При бронхіті для полегшення дихання (особливо при гострому бронхіті) роблять апельсинові інгаляції: хворому протягом 30 хвилин слід дихати парами відвару з тертої апельсинової шкірки і листя дерева апельсина.

* Апельсини мають тонізуючі властивості, допомагають краще переносити втому і навіть зменшують чутливість до холоду.

* Ефірне апельсинове масло допомагає впоратися з депресією, відновити сили і поліпшити настрій.

* Комплекс корисних для організму речовин, що містяться в апельсинах, пришвидшує процеси одужання і сприяє виведенню продуктів метаболізму з організму.

* Відвар із апельсинової шкірки добре допомагає при отруєнні свинцем, як протиотрута. 2 столових ложки шкірки на 0,5 л киплячої води, відварюють на маленькому вогні під кришкою 5 хвилин, настоюють протягом 20 хвилин, проціджують і п`ють теплим по 1 склянці через кожні 5 годин. Додатково рекомендується щодня випивати по 200 г кислого апельсинового соку.

* Апельсини є хорошим заспокійливим засобом, сприяють полегшенню при сильному серцебитті, судомах, істерії. Вважається, що сік кислих апельсинів допомагає знизити частоту епілептичних приступів.

* Для приготування заспокійливого трав`яного чаю 1,5 чайної ложки подрібненої апельсинової шкірки разом з 1,5 чайної ложки трави меліси заварюють 1,5 склянки кип`ятку, щільно закривають, настоюють 15 хвилин, проціджують і додають 1,5 чайної ложки настоянки валеріани і мед за смаком.

П`ють по 150-200 г 2-3 рази на день.

УВАГА!

Вживання великої кількості апельсинів подразнює слизисту оболонку шлунку, кишечнику і нирки. Отже, апельсини не рекомендуються при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, ентеритах, при гастритах із підвищеною кислотністю шлункового соку, коліті і загостренні запальних захворювань кишечнику, при холециститі, гепатиті і гострому нефриті.

Проте невелику кількість апельсинового соку, наполовину розбавленого водою, вживати можна.

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