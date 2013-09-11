Матері обиратимуть, коли використати 1 рік із відпустки з догляду за дитиною

Міністерство соціальної політики пропонує надати матерям можливість обирати, коли використовувати один рік із відпустки з догляду за дитиною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінсоцполітики з посиланням на міністра Наталію Королевську.

«Мінсоцполітики пропонує дозволити матерям з маленькими дітьми брати 1 рік із 3-річної відпустки по догляду за дитиною у будь-який час до досягнення нею 8-річного віку. Дана практика позитивно позначиться на зайнятості жінок. Крім того, жінка отримає право переривати відпустку та використовувати її в період, коли дитина дійсно цього потребує, наприклад, перед школою», - сказала Королівська, говорячи про новий пакет ініціатив, спрямованих на допомогу матерям з маленькими дітьми.

За її словами, 87% жінок виходять на роботу раніше 3-х років через матеріальний стан сім’ї та потребу у збереженні професійних навичок.

Також до пакету ініціатив входить надання лікарняного чоловіку на перші тижні після народження дитини для допомоги дружині, поінформувала міністр.

«Перші дні після народження найбільш складні для мам. Поруч з новими обов`язками, пов`язаними з доглядом і вихованням дитини, у жінок залишаються і старі, вже давно закріплені за нею домашні справи. Тому відчути жінці допомогу рідних у цей час дуже важливо», - відзначила Королевська.

«Міністерством соціальної політики розроблена Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року, яка зараз знаходиться на затвердженні уряду. Цей документ запроваджує цільові індикатори рівня економічної активності та зайнятості жінок, скорочення розриву у зарплатах, підвищення рівня представництва жінок в органах влади тощо», - підкреслила Королевська.