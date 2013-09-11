Як позбутися від насморку
Самостійним захворюванням не вважається
Хронічний нежить - це стан, при якому постійно запалена слизова оболонка носа.
Самостійним захворюванням не вважається, оскільки є проявом (симптомом) одного з таких станів:
Хронічний катаральний риніт
Якщо постійно хворіти різноманітними ЛОР інфекціями, страждати найрізноманітнішими хворобами пазух і синусів, неадекватно лікуватися - можна у вигляді призу захворіти цією гидотою.
При хронічному катаральному риніті постійно є слизисто-гнійні виділення. Нерідко - смердючі.
Закладеність носових ходів поперемінна. Особливо незручно дихати в положенні лежачи.
Хворі на катаральний риніт на дивно різноманітно хропуть, що також має насторожити родичів.
Оскільки ця форма хронічного риніту пов`язана в першу чергу з недолікованою інфекцією, то потрібно її долікувати за допомогою ЛОР лікаря.
До речі, якщо йдеться про дитину, і лікар пропонує видалити гланди - погоджуйтеся, в даному випадку це буде розумно.
Для лікування застосовують антибіотики, в`яжучі препарати місцево, кварцування і багато іншого.
Якщо нічого не допомогло - вам запропонують тим чи іншим способом видалити слизову (припікання, кріодеструкція)
Хронічний гіпертрофічний риніт
Слизова носа, не витримавши стресу, починає неконтрольовано розростатися.
Це може бути пов`язано як з інфекцією, так і з алергічним процесом.
Досить часто гіпертрофічний риніт розвивається на тлі постійного прийому носових крапель від нежитю. Більша частина таких препаратів містить судинозвужувальні компоненти.
При тривалому прийомі судинозвужувальні речовини викликають розростання слизової і повну несприйнятливість рецепторів слизової носа до таких методів впливу.
Постійне вживання алкоголю також призводить до розвитку гіпертрофічного риніту.
У це легко повірити, якщо подивитися на носи професіоналів цієї справи.
Причина та сама - постійно розширені судини носа стимулюють розростання слизової.
Дихати при гіпертрофічному риніті доводиться тільки ротом. Лікування - хірургічне, тобто кріодеструкція (азотом) або припікання слизової.
На жаль, слизова оболонка носа має неприємну звичку регенерувати (відновлюватися).
Цю операцію, швидше за все, доведеться повторювати кожні три - п`ять років.
Простий атрофічний риніт
Захворювання дуже непросте, слизова оболонка носа просто... зникає.
При цій формі спостерігається постійна сухість в носі з утворенням кірок, кровотеч.
Досить часто трапляється різке зниження нюху, аж до повної втрати.
Як лікувати - досі не ясно. Причина - невідома. Лікар призначає препарати, що полегшують стан хворого (зволожувальні, очищувальні тощо)
Хронічний алергічний риніт
Алергія, як правило, має сезонний характер.
Однак поступово схильний до алергії організм знаходить собі все нові і нові причини для нежитю.
У справу йде все - домашній пил, улюбленці, на яких раніше алергії не було зовсім, і багато іншого.
Підсумок - хронічний алергічний риніт.
Проявляє себе постійно, жити з ним вкрай неприємно: щоденне чхання, кашель, сльози та соплі.
Без консультації алерголога, шкірних проб і багаторазового щоденного вологого прибирання в будинку обійтися не вдасться.
Будь-яка з форм хронічного нежитю шкодить здоров`ю, погіршує якість життя і потребує лікування чи хоча би симптоматичних процедур.
Обов`язково проконсультуйтесь у ЛОР лікаря та алерголога.