Як позбутися від насморку

Хронічний нежить - це стан, при якому постійно запалена слизова оболонка носа.

Самостійним захворюванням не вважається, оскільки є проявом (симптомом) одного з таких станів:

Хронічний катаральний риніт

Якщо постійно хворіти різноманітними ЛОР інфекціями, страждати найрізноманітнішими хворобами пазух і синусів, неадекватно лікуватися - можна у вигляді призу захворіти цією гидотою.

При хронічному катаральному риніті постійно є слизисто-гнійні виділення. Нерідко - смердючі.

Закладеність носових ходів поперемінна. Особливо незручно дихати в положенні лежачи.

Хворі на катаральний риніт на дивно різноманітно хропуть, що також має насторожити родичів.

Оскільки ця форма хронічного риніту пов`язана в першу чергу з недолікованою інфекцією, то потрібно її долікувати за допомогою ЛОР лікаря.

До речі, якщо йдеться про дитину, і лікар пропонує видалити гланди - погоджуйтеся, в даному випадку це буде розумно.

Для лікування застосовують антибіотики, в`яжучі препарати місцево, кварцування і багато іншого.

Якщо нічого не допомогло - вам запропонують тим чи іншим способом видалити слизову (припікання, кріодеструкція)

Хронічний гіпертрофічний риніт

Слизова носа, не витримавши стресу, починає неконтрольовано розростатися.

Це може бути пов`язано як з інфекцією, так і з алергічним процесом.

Досить часто гіпертрофічний риніт розвивається на тлі постійного прийому носових крапель від нежитю. Більша частина таких препаратів містить судинозвужувальні компоненти.

При тривалому прийомі судинозвужувальні речовини викликають розростання слизової і повну несприйнятливість рецепторів слизової носа до таких методів впливу.

Постійне вживання алкоголю також призводить до розвитку гіпертрофічного риніту.

У це легко повірити, якщо подивитися на носи професіоналів цієї справи.

Причина та сама - постійно розширені судини носа стимулюють розростання слизової.

Дихати при гіпертрофічному риніті доводиться тільки ротом. Лікування - хірургічне, тобто кріодеструкція (азотом) або припікання слизової.

На жаль, слизова оболонка носа має неприємну звичку регенерувати (відновлюватися).

Цю операцію, швидше за все, доведеться повторювати кожні три - п`ять років.

Простий атрофічний риніт

Захворювання дуже непросте, слизова оболонка носа просто... зникає.

При цій формі спостерігається постійна сухість в носі з утворенням кірок, кровотеч.

Досить часто трапляється різке зниження нюху, аж до повної втрати.

Як лікувати - досі не ясно. Причина - невідома. Лікар призначає препарати, що полегшують стан хворого (зволожувальні, очищувальні тощо)

Хронічний алергічний риніт

Алергія, як правило, має сезонний характер.

Однак поступово схильний до алергії організм знаходить собі все нові і нові причини для нежитю.

У справу йде все - домашній пил, улюбленці, на яких раніше алергії не було зовсім, і багато іншого.

Підсумок - хронічний алергічний риніт.

Проявляє себе постійно, жити з ним вкрай неприємно: щоденне чхання, кашель, сльози та соплі.

Без консультації алерголога, шкірних проб і багаторазового щоденного вологого прибирання в будинку обійтися не вдасться.

Будь-яка з форм хронічного нежитю шкодить здоров`ю, погіршує якість життя і потребує лікування чи хоча би симптоматичних процедур.

Обов`язково проконсультуйтесь у ЛОР лікаря та алерголога.

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