Чим небезпечний менінгіт

Менінгіт - це запалення мозкових оболонок, тобто захворювання вкрай небезпечне.

Існують різні форми менінгіту: за шляхом проникнення інфекції, за ознаками переважного ураження тієї чи іншої оболонки мозку, за типом збудника.

Незалежно від різновиду менінгіту в усіх хворих спостерігаються менінгіальний синдром (синдром - це сукупність симптомів, тобто ознак захворювання):

- Головний біль, розпираючий, сильний. Іноді болить вся голова, іноді - деякі ділянки. Шум, яскраве світло, різкі запахи підсилюють біль.

У маленьких дітей з менінгітом часто помічаються нічні крики.

- Блювота тісно пов`язана з болем, викликається подразненням відповідних центрів мозку, тобто не пов`язана з їжею, гастритом і відбувається раптово, «на рівному місці».

- Напруженість потиличних м`язів, інші неврологічні симптоми.

Добре визначають менінгіти лікарі-невропатологи, тому що при менінгіті є характерні ознаки напруження м`язів.

- Світлобоязнь, боязнь гучних звуків

- Можливі напади (схожі на епілептичні)

Менінгіт може бути викликаний вірусами, бактеріями, грибками, сильним ударом.

У дітей менінгіт переважно викликають віруси.

Найчастіше це ентеровіруси, що потрапляють в організм з їжею і водою. .

У дорослих менінгіт в основному викликають бактерії: стрептококи, менінгококи, стафілококи, нейсерії тощо.

Як правило, менінгіт у цьому разі є наслідком іншого процесу - ендометритів, тонзилітів, запалень ран, гнійників.

Наприклад, після побутової травми з забоєм м`яких тканин голови ризик менінгіту різко зростає. Спочатку - необроблена рана, інфекція потрапляє в кров, проникає в оболонки мозку і розвивається менінгіт.

Оскільки бактерії отруюють організм сильніше, ніж віруси - біль, нудота і світлобоязнь при менінгіті проявляться значно швидше.

Таким чином, багато які зі звичних нам захворювань, наприклад, герпес, можуть призвести до менінгіту. Тому важливо лікуватися вчасно.

Як уникнути менінгіту:

Для профілактики багатьох бактеріальних збудників менінгіту існують спеціальні вакцини.

На жаль, вакцина, наприклад, від стрептокока не захистить вас ні від якого менінгіту, крім стрептококового.

Саме тому важливо створити несприятливі для розвитку менінгіту умови:

- Зміцнити імунітет. Здорове харчування, помірні фізичні навантаження, повноцінний сон зроблять організм сильніше.

Велика частина збудників менінгіту завжди з нами, але розвиваються вони лише на тлі зниженого імунітету.

- Вчасно лікувати будь-які захворювання, не чекаючи ускладнень у вигляді менінгіту

- Мити руки та харчові продукти перед вживанням

- Будь-який удар головою має закінчуватися візитом до лікаря

- При будь-якому ГРВІ важливо приймати в першу чергу саме противірусні препарати, а не тільки різновиди парацетамолу.

Якщо ви запідозрили, що у когось менінгіт - терміново викликайте швидку допомогу. Прослідкуйте, щоб швидка привезла потерпілого саме в неврологічне відділення, тому що менінгіти лікують саме там.

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