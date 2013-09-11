Як простимулювати ріст волосся

Проблема уповільненого росту волосся сьогодні хвилює майже кожну жінку. Стреси, сушка феном, неправильне харчування, ряд захворювань - все це не найкращим чином впливає на красу волосся.

Для того щоб швидко запустити волосся, багато хто вдається до аптечних препаратів. Але згадайте і про старі добрі методи народної медицини. Отже, розглянемо комплексне рішення даної проблеми і постараємося найрізноманітнішими методами змусити волосся швидко рости і бути слухняними.

Спосіб 1. Правильне харчування і прийом вітамінів. Потрібно їсти багато овочів і фруктів жовтого і зеленого кольорів, оскільки в них присутній бета-каротин, необхідний для правильної структури волосся. Також треба включити у свій раціон геркулес, сочевицю, сою, пивні дріжджі, волоські горіхи, бобові. Вони сповнені біотину, потрібного компоненту для росту волосся. Ще, крім усього вищевикладеного, потрібно наповнити свій організм різними мінералами. Наприклад, магнієм, сіркою, цинком, селен, кремнієм, хромом і т.д.

Спосіб 2. Регулярні фізичні вправи. Навантаження в заняттях спортом впливають на швидкість пульсу і кровообігу. При цьому кров надходить у всі ділянки тіла дуже інтенсивно, це стосується і шкіри голови. Треба правильно підібрати вправи, щоб вони результативно впливали на обмін речовин в організмі.

Спосіб 3. Масаж голови. Треба приділяти в день приблизно десять або п`ятнадцять хвилин, щоб помасажувати голову. При цьому прискорюється кровообіг і це позитивно впливає на фолікули волосся.

Спосіб 4. Методи народної медицини. Наприклад, використання червоного перцю. Рецепт ополіскувача: Нарізати дрібними шматочками 5 стручків перцю, залити спиртом, настоювати тиждень. Використовувати для полоскання волосся 1-2 рази в тиждень.

А тепер рецепт маски для росту волосся: 1 ст.л. розтертого червоного перцю, 20 мл коньяку, 2 ст.л. лимонного соку, 1 жовток, 2 ст.л. меду, 1 ст.л. рослинного масла. Все перемішати. Нанести на коріння і шкіру голови, накрити рушником на 30 хвилин. Змити шампунем. Застосовувати 2 рази в тиждень.

Спосіб 5. Застосування ефірних масел. Вони благотворно впливають на шкіру голови і волосяні фолікули. Потрібно використовувати з шампунем і без, завдаючи просто на волосся під час миття. Добре змивати.

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