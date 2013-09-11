Від високих підборів розвивається плоскостопість, страждає пам'ять

Столичний флеболог Ігор Маслий радить носити взуття на підборах середнього розміру - 3-5 сантиметрів. Переходити на низькі підбори треба поступово, інакше ноги знову почнуть боліти.

"Перший тиждень треба ходити на підборах висотою до 7 сантиметрів, а потім до 3-5. Це добре знизить ризик варикозу. Бо від високих підборів вени хворіють у кожної другої жінки. Коли ходять на підборах 10 сантиметрів і вище, тиск на судини зростає утричі. Кров застоюється, вени напружуються і набрякають.

Кожні два сантиметри підборів збільшують тиск на ноги на 25%, каже лікар.

"Плоскостопість розвивається, бо на високих підборах п`яти піднімаються, усе навантаження падає на пальці. Через це плоскостопість буває в жінок у десять разів частіше ніж у чоловіків."

Від високих підборів також страждає пам`ять.

"Притік крові до голови погіршується. Від цього людина може забуватися. А ще кожного дня може боліти голова. Якщо з`явився хоча б один із таких симптомів, високі підбори варто не носити. Можна одягати їх лише раз на тиждень і ходити в них не більше трьох-чотирьох годин."

Щоб зменшити біль у ногах після носіння підборів, радить зробити теплу ванночку із морської солі. Вона добре знімає навантаження і втому. 3 столових ложки солі розмішують у 5 літрах теплої води. У ній тримають ноги, поки вода охолоне.

"Зняти напругу з ніг допоможе також гімнастика для стоп. Вона покращує кровообіг. Вправи можна виконувати, лежачи в ліжку. Згинайте і розпрямляйте ступні, не піднімаючи ніг. Крутіть стопами за годинниковою стрілкою і навпаки. Захопіть пальцями ніг простирадло і потягніть його догори."

gazeta.ua