Матерям можуть надати право дострокового виходу на пенсію

Народний депутат від фракції «Свобода» Юрій Михальчишин зареєстрував у парламенті законопроект про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (реєстр.№3212) про надання права жінкам-матерям дострокового виходу на пенсію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

За словами автора законопроекту, документ спрямований на поліпшення демографічної ситуації в Україні (шляхом створення стимулу та зацікавленості жінок до народження більшої кількості дітей) та пом’якшення наслідків пенсійної реформи.

Так, у законодавчій ініціативі депутат пропонує доповнити пункт 3 розділу XV вказаного закону України таким текстом: «Жінки, які народили одну дитину і більше та виховали її (їх) до досягнення шістнадцятирічного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію за віком із зниженням пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, на 2 роки за кожну дитину, за умови наявності не менше 20 років страхового стажу».

У пояснюваній записці до законопроекту йдеться про те, що основною причиною загострення демографічної кризи в Україні є зниження народжуваності до критичного рівня, унаслідок чого не забезпечено простого відтворення народонаселення. Сучасний стан народжуваності такий, що забезпечується лише половина потрібного для відтворення населення, вважає автор законопроекту. Він стверджує, що сьогодні Україна вже перетнула межу зниження народжуваності, за якою відбувається незворотне руйнування демографічного потенціалу. Це призвело до втрати умов для відновлення чисельності населення, що існували на початку 90-х років XX ст. у час проголошення Незалежності.

Депутат пропонує звернутися до світової практики стимулювання збільшення рівня народжуваності. Одним із таких заохочень для жінок може стати зменшення віку виходу на пенсію. Також відповідна законодавча ініціатива є документом, покликаним пом’якшити наслідки реформування пенсійного забезпечення.

«Ідея дострокового виходу на пенсію тих українок, які народжують і виховують дітей до шістнадцятирічного віку, можливо, кардинальним чином і не зможе переламати катастрофічні тенденції демографії, але принаймні частково пом’якшить руйнівний ефект пенсійної псевдореформи, від якої сьогодні страждають мешканці всіх без винятку регіонів України, незалежно від їхніх ідеологічних симпатій та антипатій», – наголошує Михальчишин.