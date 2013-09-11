Україна повинна активізувати молекулярні дослідження

Прем`єр-міністр Микола Азаров вважає за необхідне активізувати розвиток молекулярних досліджень в Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з лауреатом Нобелівської премії з фізіології й медицини 1991 року Ервіном Неєром, який є головою Міжнародної експертної ради науково-навчального центру «Державна ключова лабораторія молекулярної й клітинної біології», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Азаров розповів Неєру, що за останні 2 роки в Україні встановлено 5 лінійних прискорювачів, а також побудовано 2 центри ядерних досліджень.

«По суті, ми створили в Україні кілька центрів, які нічим не поступаються європейським», - сказав він.

Крім того, прем`єр підкреслив, що українські лікарі постійно проходять стажування в європейських центрах.

У свою чергу нобелівський лауреат зазначив, що був в Україні кілька разів - і вперше ще в 1975 році. За його словами, кілька років тому він спостерігав брак фінансування молекулярної біології в Україні.

«Коли я був три роки тому в Україні, я побачив, що наука страждає від нестачі грошей і устаткування. На сьогодні я бачу зміни і конкретні зусилля з розвитку досліджень в біомедицині, фізіології та онкології в Україні», - додав учений.

Він зазначив, що дуже важливо розвивати біомедичні дослідження на високому рівні, оскільки це безпосередньо пов`язано зі здоров`ям громадян.

Крім цього, Неєр зазначив, що фінансування досліджень в Україні забезпечується, але є певні питання, що стосуються тимчасових рамок цього фінансування.

У свою чергу Азаров пообіцяв, що питання фінансування буде вирішено.

***Ервін Неєр - лауреат Нобелівської премії з фізіології й медицини 1991 року, яка була присуджена йому разом з Бертом Сакманном за відкриття, що стосується функцій одиночних іонних каналів у клітинах.