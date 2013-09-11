Цього року було 25 повідомлень про "мінування" вокзалів

Державна адміністрація залізничного транспорту ("Укрзалізниця") в січні-серпні зафіксувала 168 випадків незаконного втручання в роботу залізниць, включаючи 25 випадків повідомлень про мінування вокзалів і об`єктів інфраструктури. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Крім того, за повідомленням відомства, за 8 місяців було 6 повідомлень про мінування рухомого складу, а на об`єктах інфраструктури виявили в цілому 30 вибухових пристроїв, що залишилися ще з часів Великої Вітчизняної війни. Двічі на залізничників нападали і двічі кидали на шляху сторонні предмети.

«Істотно зросла кількість крадіжок і пошкоджень елементів рухомого складу та інфраструктури, що призвело до перерв у русі поїздів на більш ніж 30 хвилин і до відчеплення рухомого складу від поїздів на шляху проходження (65 випадків). Крім того, 13 разів сторонні намагалися перекрити рух поїздів», - повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, кількість крадіжок вантажів і майна залізниць України в січні-червні 2013 року скоротилася на 14% - до 787 випадків на суму 1,479 млн. грн порівняно з 917 випадками на суму 2,139 млн. грн за аналогічний період минулого року.