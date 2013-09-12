Три яблука на день - формула здоров'я

Англійці - відома своєю стрункістю нація - традиційно включали в свій щоденний раціон яблуко, пишуть іноземні ЗМІ.

Американський дієтолог Таммі Флін розробила нову дієту, в якій пропонує передувати яблуком кожну щільну трапезу і з`їдати їх не менше 3-х на день. Така формула здоров`я має цілком наукове обгрунтування.

Вибір припав на яблука не випадково – це один з небагатьох фруктів, в якому великий вміст як розчинних, так і нерозчинних волокон. Пектин, розчинне волокно, що допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, перетворюючись в процесі травлення в гелеподібну субстанцію, що перешкоджає швидкому всмоктуванню цукру в кров. Тому яблуко, з`їдене натщесерце, нейтралізує апетит на кілька годин.

Практичне підтвердження дієта "Три яблука" знайшла, коли за 12 тижнів випробування, якому піддалися пацієнти з надмірною вагою, 346 осіб схудли в цілому на 2400 кг, тобто в середньому кожен скинув 7 кг за 3 місяці. Досвід був неодноразово перевірений в клініках США, і завжди ефект був приголомшливим.

Якщо ви думаєте, що в точності відтворити його в наших умовах не вдасться, помиляєтеся. Ті ж самі яблука, які використовувала Таммі Флінн зі штату Вашингтон, продаються взимку в наших супермаркетах, адже цей американський штат – світовий лідер з вирощування цих фруктів. Яблука проходять строгий контроль якості, і для їх збереження і захисту використовується натуральний віск, тонким шаром покриває поверхню.

Втім, і українські яблучка, вирощені на власному садовому ділянці, можуть бути зовсім не гірше, якщо зимою їх правильно зберігати. Для цього плоди обгортають папером, укладають в ящики, які стоять в темному прохолодному місці. Такий спосіб дозволяє максимально зберегти їх корисні властивості, передає ІА "Казах-Зерно".

Три яблука на день, в поєднанні з делікатної дієтою, допоможуть жінці без особливих зусиль і стресів позбавлятися від 0,5 до 1 кг на тиждень. При цьому мук голоду вона відчувати не буде.

Їх вибір обумовлений і тим, що яблуко зручно взяти з собою. Працюючій жінці не складе праці кинути його з ранку в сумочку, щоб з`їсти перед обідом. Такий "перекус" дозволить їй в основний прийом їжі з`їсти значно меншу кількість їжі - і при цьому відчувати себе ситим і задоволеним життям. А свідомість того, що, разом з яблуками, втрачається і зайва вага, здатне значно підвищити і настрій і самооцінку.