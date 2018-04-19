У Західній Україні з'явилися нові можливості лікування і діагностики онкозахворювань за європейськими стандартами

10 вересня в Тернопільському обласному клінічному онкологічному диспансері відбулося відкриття відділення дистанційної променевої терапії, що складається з сучасного апарату для проведення променевої терапії і спеціалізованого для онкології комп`ютерного томографа, який забезпечує діагностику і передпроменеву підготовку пацієнтів.

Нове устаткування дасть пацієнтам можливість одержати медичне обслуговування на рівні європейських стандартів. Устаткування придбане за кошти фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках програми фонду «Рак виліковний», яка направлена на поліпшення якості діагностики і лікування онкохворих за допомогою новітнього устаткування і впровадження передового досвіду лікування раку. Загальний бюджет програми «Рак виліковний» на оснащення Тернопільського обласного клінічного онкодиспансера складає 16,9 млн. грн.

Відділення дистанційної променевої терапії диспансеру складається з кобальтового опромінювача і спеціалізованого для онкології комп`ютерного томографа. Планується, що в новому відділенні щорічно зможуть одержувати кваліфіковану допомогу до 2000 осіб. Кобальтовий опромінювач – це сучасний апарат європейського виробництва, представник нового покоління в кобальтовій терапії, використовується для опромінювання з відстані. Апарат надійний в експлуатації, дозволяє проводити радикальне і паліативне лікування. Його особливістю є устаткування системою планування, яка гарантує індивідуальну розробку курсу лікування для кожного конкретного пацієнта. Комп`ютерний томограф – спеціалізований для онкології 20-зрізовий комп`ютерний томограф, що дозволяє здійснювати діагностичні дослідження і передпроменеву підготовку пацієнтів. В цілому, встановлений комплекс повністю дозволяє покрити потреби пацієнтів диспансеру в променевій терапії.

У заході взяли участь віце-прем`єр-міністр України Костянтин Грищенко, губернатор Тернопільської області Валентин Хоптян, головлікар онкодиспансера Шагін Бабанли, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний і ін. офіційні особи.

Костянтин Грищенко, віце-прем`єр-міністр України: «Президент України поставив чітке завдання – забезпечити якісну і доступну систему охорони здоров`я. Сьогодні ми зробили черговий і вагомий крок до виконання цього завдання. Це стало можливо завдяки Рінату Ахметову і його добродійному фонду, а також зусиллям місцевої влади і уряду. У котрий раз ми переконуємося, що саме партнерство влади і бізнесу дає якнайкращий результат, дозволяє нам успішно реформувати систему охорони здоров`я і врятовувати життя людей».

Валентин Хоптян, голова Тернопільської облдержадміністрації: «Сьогодні знакова подія для нашої області – відкриття відділення дистанційної променевої терапії онкодиспансеру. З фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» у області вже є результативні приклади співпраці. Минулого року Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер почав роботу з підготовки приміщень і персоналу для оснащення високотехнологічним устаткуванням. Сьогодні ми бачимо результат цієї співпраці – одержано сучасне європейське устаткування – кобальтовий опромінювач і комп`ютерний томограф, які введені в дію і успішно використовуються для діагностики новоутворень, планування і проведення променевої терапії. В рамках співпраці з фондом також відремонтовано радіологічне відділення онкодиспансера. З обласного бюджету на проведення ремонтно-будівельних робіт виділено 2 млн. 15 тис. грн. Переконаний, що тільки така системна співпраця влади, бізнесу і громадських організацій є ефективною, тому сьогодні ми вдячні фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», онкодиспансеру, всім, хто брав участь в створенні відділення дистанційної променевої терапії, і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю».

Шагін Бабанли, головний лікар Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру: «Щорічно у більш як у 3500 жителів Тернопільщини виявляють злоякісні новоутворення. На диспансерному обліку з тим або іншим видом злоякісних новоутворень знаходиться 21 тисяч осіб. З моменту введення в експлуатацію сучасного комп`ютерного томографа і спеціалізованого кобальтового опромінювача у відділенні дистанційної променевої терапії вже встановлений діагноз і проліковано 731 пацієнта. Щороку в такій допомозі мають потребу близько 2-х тисяч жителів нашого краю. Нове відділення повністю покриває потреби в променевому лікуванні. Я радий, що тепер пацієнти нашого диспансеру зможуть одержувати якісну високотехнологічну медичну допомогу в стінах нашого закладу, без необхідності звертатися в сусідні області і Київ».

Анатолій Заболотний, директор добродійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»: «Ми раді відкрити сьогодні вже повністю укомплектоване нове відділення, зокрема всім необхідним допоміжним устаткуванням, що є запорукою правильного і якісного лікування пацієнтів. Насправді, лікувально-діагностичний комплекс почав роботу ще в травні поточного року. За цей час ми переконалися, що устаткування дійсно ефективно працює для людей, і є вже вагомі результати. Так, за 4 місяці роботи встановлених апаратів діагностику і лікування пройшов 731 пацієнт. Зараз устаткування забезпечує індивідуальний підхід до лікування кожного пацієнта, враховуючи його діагноз і анатомо-фізіологічні особливості організму. Передаючи устаткування державним медичним установам, ми акцентуємо на тому, що держава повинна забезпечити доступність діагностики на ньому для кожного пацієнта. Саме максимальна користь для людей, для кожного пацієнта є кінцевою метою всіх проектів фонду».

11 вересня в Чернівецькому обласному клінічному онкологічному диспансері відбулося відкриття діагностичного відділення, оснащеного спеціалізованим для онкології комп`ютерним томографом, який забезпечує якісну діагностику і передпроменеву підготовку пацієнтів.

Нове устаткування надасть пацієнтам можливість одержати медичне обслуговування на рівні європейських стандартів. Устаткування придбане за засоби фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках програми фонду «Рак виліковний», яка направлена на поліпшення якості діагностики і лікування онкохворих за допомогою новітнього устаткування і впровадження передового досвіду лікування раку. Загальний бюджет програми «Рак виліковний» на оснащення Чернівецького обласного клінічного онкодиспансера складає 7,2 млн. грн.

Спеціалізований для онкології 20-зрізовий комп`ютерний томограф дозволяє здійснювати діагностичні дослідження і передпроменеву підготовку пацієнтів, одержувати знімки зрізів м`яких тканин, внутрішніх органів, серця і судин, кісток в різних проекціях і площинах, при цьому значно скорочуючи час проведення досліджень і променеве навантаження для хворих.

Михайло Папієв, голова Чернівецької облдержадміністрації: «Сьогоднішню урочисту подію ми зустрічаємо в умовах реального реформування медичної галузі краю, її модернізації, і якщо говорити максимально відкрито, то в умовах початку створення нової системи охорони здоров`я. Здоров`я кожного жителя області залишається найвищим пріоритетом влади. За останній час обласний бюджет направив значні ресурси на поліпшення матеріально-технічної бази медичних установ, будівництво і реконструкцію лікувально-профілактичних комплексів. Приємно, що з відкриттям нового відділення комп`ютерної томографії Чернівецький обласний клінічний диспансер стане сучасною медичною установою за своїм профілем. З його відкриттям в області будуть забезпечені європейські стандарти надання медичної допомоги. Створити нове відділення в такий короткий термін – дуже відповідальне завдання. Враховуючи величезну відповідальність, значущість реалізації цього проекту для буковинської общини, хочу подякувати засновникові фонду «Розвиток України» Рінату Ахметову і всі відповідальні служби області за координацію зусиль, досягнення важливого результату і введення в дію цього відділення».

Анатолій Гонца, головний лікар Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру: «Чернівецький обласний онкодиспансер – єдина на Буковині медична установа, яка надає медичну допомогу онкохворим і має розгалужену структуру, в повному об`ємі виконує всі методики комбінованого і комплексного лікування онкологічних хворих. Значну роль в установі онкологічного профілю грає діагностична служба, яка за допомогою добродійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» на сьогоднішній день оснащена одним з кращих апаратів для комп`ютерної томографії. 20-зрізовий комп`ютерний томограф дозволяє швидко, з високим ступенем дозволу і якості зображення одержувати знімки зрізів м`яких тканин, внутрішніх органів, серця і судин, кісток в різних проекціях і площинах, при цьому визначати наявність і ступінь розповсюдження пухлинного процесу. Цією можливістю тепер зможуть скористатися 2,5 тисячі пацієнтів з вперше виявленим онкологічним захворюванням і інші пацієнти, які знаходяться на обліку в нашому диспансері. Після установки апарату більш як 200 буковинців пройшли сучасну діагностику. Слід нагадати, що комп`ютерна томографія застосовується як основний метод, коли з`являється необхідність визначити наявність і ступінь розповсюдження пухлинного процесу, а, отже, передує призначенню правильного лікування для всіх наших пацієнтів».

Анатолій Заболотний, директор благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»: «Для нас реалізація програми «Рак виліковний» в Чернівецькому обласному клінічному онкологічному диспансері – це ще один успішний приклад того, як державна медична установа спільними зусиллями благодійників і держави створює умови, забезпечує відповідну підготовку фахівців і якісний прорив в діагностиці онкологічних захворювань. Хочу відзначити, що вже є проміжні результати – на устаткуванні пройшли діагностику більше 200 пацієнтів. А фахівці, що працюють в диспансері, одержали найвищі оцінки за наслідками навчання роботі на устаткуванні. Для нас це дуже важливо, оскільки тільки устаткування не дає результатів – повинне бути підготовлене приміщення, бути в наявності витратні матеріали і сформована сильна команда фахівців. Тільки тоді устаткування працюватиме на користь пацієнта. Ми бачимо це на прикладі Чернівецького онкодиспансера і сподіваємося, що і надалі відділення розвиватиметься, удосконалюватиметься і ефективно працюватиме для людей».

Нагадуємо, що в рамках програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» створено 11 радіологічних відділень в клініках-партнерах в Західній Україні, де протягом року діагностику і лікування проходять близько 21 тис. пацієнтів. Всього для радіологічної служби 8-ми західноукраїнських областей фондом поставлено діагностичне і лікувальне устаткування на суму понад 93 млн. грн. У листопаді 2013 року планується відкриття відділення дистанційної променевої терапії у Волинському обласному онкологічному диспансері.