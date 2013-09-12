Завтра в Україні переважатиме дощова погода

Завтра в Україні переважатиме хмарна і дощова погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, у західній частині місцями сильні дощі, лише в східній частині та Криму без опадів.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, у південній частині 12-17°; вдень 20-25°, в Криму до 29°, у західних та північних областях 14-19°.

У Київській області завтра хмарна та дощова погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 14-19°.

У столиці також буде хмарна та дощова погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 16-18°.

12 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-22°, в районі Одеси 15°; в Дніпрі біля Києва - 16°.