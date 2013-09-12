Наступний етап реформи - удосконалення швидкої допомоги

Наступним етапом реформування медичної галузі буде удосконалення надання швидкої медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив під час перебування в Луцьку, відвідуючи лікувально-діагностичний центр обласної клінічної лікарні.

Він зазначив, що реформування відбувається тоді, коли поступово збільшуються обсяги фінансування галузі. “Ми зробили перші кроки у цьому напрямку, пішли шляхом створення перинатальних центрів”, - сказав Президент. За його словами, «завдяки цьому вдалося знизити дитячу смертність на 26%. Наступним етапом стане удосконалення системи надання швидкої медичної допомоги. Це теж дозволить значно запобігти смертності. Сьогодні активно збільшується кількість автомобілів швидкої допомоги. Відбувається забезпечення необхідним обладнанням. Надалі повинен бути стандарт - 10 хвилин приїзду в межах міста на виклик, і 20 хвилин - у сільській місцевості».

«Медична реформа торкається кожної людини. І для того, щоб вона була успішною, потрібно, щоб медичні працівники мали соціальні гарантії. Ми будемо йти у напрямку збільшення заробітної плати та створення відповідних умов праці», - пообіцяв глава держави.

Янукович також зазначив, що середня зарплата лікаря наразі становить 4200 гривень.

Перед відвідуванням лікувально-діагностичного центру Янукович відвідав державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор». Він зазначив, що це підприємство - яскравий приклад господарництва. “Є господар, є колектив, які знаходять можливість піднімати виробництво”, - сказав Президент, висловивши своє задоволення після відвідання заводу.

Зараз глава держави проводить нараду з адміністративно-господарським активом Волинської області щодо актуальних проблем регіону.

Довідка УНІАН. На виконання доручення Президента України від 28 грудня 2010 року було виділено державну субвенцію в розмірі 18 млн грн для придбання лікувально-діагностичному центру обласної клінічної лікарні в Луцьку новітньої ангіографічної установки “Тошиба” та 16-зрізового томографа “Тошиба”. З моменту відкриття центру у травні 2012 року за допомогою цього обладнання високоспеціалізовану медичну допомогу отримали більш як 2 тис. пацієнтів. На виконання доручення Президента України, у липні 2012 року також було виділено державну субвенцію в розмірі 18 млн грн для придбання діагностичної установки — магнітно-резонансного томографа “Тошиба”, який дає змогу значно покращити якість та швидкість діагностики захворювань всіх органів та систем організму.