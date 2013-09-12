Наступний етап реформи - удосконалення швидкої допомоги
Заявив Віктор Янукович
Наступним етапом реформування медичної галузі буде удосконалення надання швидкої медичної допомоги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив під час перебування в Луцьку, відвідуючи лікувально-діагностичний центр обласної клінічної лікарні.
Він зазначив, що реформування відбувається тоді, коли поступово збільшуються обсяги фінансування галузі. “Ми зробили перші кроки у цьому напрямку, пішли шляхом створення перинатальних центрів”, - сказав Президент. За його словами, «завдяки цьому вдалося знизити дитячу смертність на 26%. Наступним етапом стане удосконалення системи надання швидкої медичної допомоги. Це теж дозволить значно запобігти смертності. Сьогодні активно збільшується кількість автомобілів швидкої допомоги. Відбувається забезпечення необхідним обладнанням. Надалі повинен бути стандарт - 10 хвилин приїзду в межах міста на виклик, і 20 хвилин - у сільській місцевості».
«Медична реформа торкається кожної людини. І для того, щоб вона була успішною, потрібно, щоб медичні працівники мали соціальні гарантії. Ми будемо йти у напрямку збільшення заробітної плати та створення відповідних умов праці», - пообіцяв глава держави.
Янукович також зазначив, що середня зарплата лікаря наразі становить 4200 гривень.
Перед відвідуванням лікувально-діагностичного центру Янукович відвідав державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор». Він зазначив, що це підприємство - яскравий приклад господарництва. “Є господар, є колектив, які знаходять можливість піднімати виробництво”, - сказав Президент, висловивши своє задоволення після відвідання заводу.
Зараз глава держави проводить нараду з адміністративно-господарським активом Волинської області щодо актуальних проблем регіону.
Довідка УНІАН. На виконання доручення Президента України від 28 грудня 2010 року було виділено державну субвенцію в розмірі 18 млн грн для придбання лікувально-діагностичному центру обласної клінічної лікарні в Луцьку новітньої ангіографічної установки “Тошиба” та 16-зрізового томографа “Тошиба”. З моменту відкриття центру у травні 2012 року за допомогою цього обладнання високоспеціалізовану медичну допомогу отримали більш як 2 тис. пацієнтів. На виконання доручення Президента України, у липні 2012 року також було виділено державну субвенцію в розмірі 18 млн грн для придбання діагностичної установки — магнітно-резонансного томографа “Тошиба”, який дає змогу значно покращити якість та швидкість діагностики захворювань всіх органів та систем організму.