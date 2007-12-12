Зелений салат захищає від раку

Зелений салат захищає людину від онкологічних захворювань і навіть зайвої ваги, стверджують учені. Чотири тарілки салату на тиждень здатні попередити рак легенів, свідчать результати дослідження, проведеного онкологами з Університету Техасу.

В експерименті взяли участь три тисячі вісімсот людей. Виявилось, що в зеленому салаті містяться корисні речовини, які зупиняють роботу ракових клітин або уповільнюють розвиток хвороби в дихальних шляхах. Особливо активним позитивний вплив овочу виявився у курців.

Лікарі упевнені, вегетаріанські страви з салатом не тільки знижують ризик утворення пухлини, але й зменшують шкідливий ефект від забруднення повітря і пилових алергенів. При цьому кращий захист легеням дають поєднання салату з фізичною активністю середньої інтенсивності.

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