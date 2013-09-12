Як харчуватися при панкреатиті
Не їсти солодке, гостре, жирне і підсмажене
Панкреатит - це запалення підшлункової залози, яка виробляє велику і найбільш агресивну частину травних ферментів.
Всі вони потрібні для розщеплення білків, жирів, вуглеводів у кишечнику.
Дієта при панкреатиті - для чого вона
Оскільки «смачною» їжею, тобто багатою енергією, наш організм зазвичай вважає солодке, гостре, жирне і підсмажене - то саме такі страви і викликають напади гострого болю при панкреатиті.
У гострий період захворювання їсти взагалі не рекомендується, а в подальшому доводиться вживати їжу часто, мало і несмачно.
Особливо неприємно хворим, у яких є ще й виразка шлунка або дванадцятипалої кишки, тому що голодні болі ніхто не скасовує, а їсти все одно не можна.
Слабкою втіхою може стати той факт, що болі при панкреатиті сильніше, ніж голодні, тому краще не ризикувати.
Панкреатит - «ідеальне захворювання» для схуднення, тому що порушення дієти миттєво викликає біль, блювоту і підвищену витрату туалетного паперу.
Загальні рекомендації з харчування для дієта при панкреатиті
Перші три дні захворювання можна тільки пити.
Рекомендується мінералка (без газу), відвар шипшини або слабкий чорний чай.
У подальшому - в дієті при панкреатиті дотримуйтесь цих правил:
Їжа повинна бути подрібнена, виключена груба їжа і великі шматки.
Вживати тільки в рідкому або кашоподібному вигляді.
Крупи відварювати і все одно перетирати.
Способи приготування обмежені варінням, паренням і запіканням.
Вся їжа має бути теплою, тобто 20-30 градусів за Цельсієм.
До речі, дієта при панкреатиті призначається мінімум на пару місяців.
У лікарняній їдальні це «Дієта № 5»
Якщо дієти не дотримуватися - ця радість залишиться з вами назавжди.
Нижче я наведу приблизний список продуктів, які не можна.
Чим простішою і нецікавою в кулінарному сенсі буде дієта при панкреатиті - тим довше ви будете почуватися людиною.
Заборонені напої для дієти при панкреатиті:
Кава, какао, будь-які газовані напої, виноградний сік.
Вино, як і весь інший алкоголь, не можна категорично.
Будь який порадник, що каже «а хороше - можна» - ваш ворог.
Неважливо, що горілка несмачна. Її не можна теж.
З їжі для дієти при панкреатиті не можна:
-Свіжий хліб, здобу, слойки тощо
-Сметану, вершки, незбиране молоко
-Смачні супи на будь-якому м`ясному або грибному бульйоні, сам бульйон, борщ, окрошку.
-Не можна яйця
-Ніякі консерви, ковбаси, маринади
-Бобові, тобто сою, боби, квасолю
-Сирі овочі і фрукти, особливо гострі - цибулю, часник тощо
-Солодкі фрукти
-Всю кондитерську продукцію
-Прянощі
Тепер ви з легкістю зможете самі визначити, чи можна певний продукт при панкреатиті.
Якщо ж у вас досі немає панкреатиту і немає абсолютно ніякого бажання його заробити - дотримуйтеся кількох правил:
-Їжте менше жирної їжі
-Не пийте багато алкоголю.
Якщо хоч раз вам хотілося «похмелитися» - ви п`єте багато.
Решта причин панкреатиту - вірусні захворювання і травми, вони до розвитку панкреатиту призводять значно рідше.