Як харчуватися при панкреатиті

Панкреатит - це запалення підшлункової залози, яка виробляє велику і найбільш агресивну частину травних ферментів.

Всі вони потрібні для розщеплення білків, жирів, вуглеводів у кишечнику.

Дієта при панкреатиті - для чого вона

Оскільки «смачною» їжею, тобто багатою енергією, наш організм зазвичай вважає солодке, гостре, жирне і підсмажене - то саме такі страви і викликають напади гострого болю при панкреатиті.

У гострий період захворювання їсти взагалі не рекомендується, а в подальшому доводиться вживати їжу часто, мало і несмачно.

Особливо неприємно хворим, у яких є ще й виразка шлунка або дванадцятипалої кишки, тому що голодні болі ніхто не скасовує, а їсти все одно не можна.

Слабкою втіхою може стати той факт, що болі при панкреатиті сильніше, ніж голодні, тому краще не ризикувати.

Панкреатит - «ідеальне захворювання» для схуднення, тому що порушення дієти миттєво викликає біль, блювоту і підвищену витрату туалетного паперу.

Загальні рекомендації з харчування для дієта при панкреатиті

Перші три дні захворювання можна тільки пити.

Рекомендується мінералка (без газу), відвар шипшини або слабкий чорний чай.

У подальшому - в дієті при панкреатиті дотримуйтесь цих правил:

Їжа повинна бути подрібнена, виключена груба їжа і великі шматки.

Вживати тільки в рідкому або кашоподібному вигляді.

Крупи відварювати і все одно перетирати.

Способи приготування обмежені варінням, паренням і запіканням.

Вся їжа має бути теплою, тобто 20-30 градусів за Цельсієм.

До речі, дієта при панкреатиті призначається мінімум на пару місяців.

У лікарняній їдальні це «Дієта № 5»

Якщо дієти не дотримуватися - ця радість залишиться з вами назавжди.

Нижче я наведу приблизний список продуктів, які не можна.

Чим простішою і нецікавою в кулінарному сенсі буде дієта при панкреатиті - тим довше ви будете почуватися людиною.

Заборонені напої для дієти при панкреатиті:

Кава, какао, будь-які газовані напої, виноградний сік.

Вино, як і весь інший алкоголь, не можна категорично.

Будь який порадник, що каже «а хороше - можна» - ваш ворог.

Неважливо, що горілка несмачна. Її не можна теж.

З їжі для дієти при панкреатиті не можна:

-Свіжий хліб, здобу, слойки тощо

-Сметану, вершки, незбиране молоко

-Смачні супи на будь-якому м`ясному або грибному бульйоні, сам бульйон, борщ, окрошку.

-Не можна яйця

-Ніякі консерви, ковбаси, маринади

-Бобові, тобто сою, боби, квасолю

-Сирі овочі і фрукти, особливо гострі - цибулю, часник тощо

-Солодкі фрукти

-Всю кондитерську продукцію

-Прянощі

Тепер ви з легкістю зможете самі визначити, чи можна певний продукт при панкреатиті.

Якщо ж у вас досі немає панкреатиту і немає абсолютно ніякого бажання його заробити - дотримуйтеся кількох правил:

-Їжте менше жирної їжі

-Не пийте багато алкоголю.

Якщо хоч раз вам хотілося «похмелитися» - ви п`єте багато.

Решта причин панкреатиту - вірусні захворювання і травми, вони до розвитку панкреатиту призводять значно рідше.

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