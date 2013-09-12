Київ: хворі на СНІД прикували себе наручниками до ліжок

ВІЛ-позитивні пацієнти клініки Інституту Громашевського, що знаходиться на території Києво-Печерської лаври, прикували себе наручниками до ліжок у стаціонарі клініки на знак протесту проти невиконання владою обіцянки перевезти медзаклад у новий корпус по вул. Амосова.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю та пресою ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», таким чином активісти вирішили висловити позицію 9 тис. пацієнтів клініки. Представники Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, обіцяють залишатися в будівлі до переїзду клініки в обіцяне приміщення по вулиці Амосова.

На брифінгу пацієнти представили присутнім копію доручення, в якому зазначено про те, що стаціонар клініки повинен переїхати в будівлю колишнього шкір-вендиспансеру по вулиці Галицькій. Дана будівля, за висновками експертів, не може використовуватися як стаціонар для ВІЛ-позитивних хворих чи для хворих з діагнозом гепатит.

«Наша акція – це протест проти брехні, якою нас намагаються нагодувати. На наших очах нехтують усіма документально домовленостями, що закріплені в Меморандумі. Особи, які приймають ці рішення, керуються незрозумілими мотивами і не вважають за потрібне довести будівництво нової клініки на Амосова до кінця», – зазначив ВІЛ-позитивний пацієнт клініки Віталій Ткачук.

У повідомленні нагадується, що 11 липня було підписано трьохсторонній меморандум між представниками НАМН України, Києво-Печерської Лаври та пацієнтами, в якому, зокрема, зазначено про те, що сторони домовляються «про недоторканість Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського на території Києво-Печерської Лаври, допоки не буде добудоване нове приміщення для Клініки за адресою Амосова 5».

Разом з тим, як стверджують у Всеукраїнській мережі ЛВЖ, керівництво НАМН України намагається чинити тиск на лікарів та персонал клініки, щоб установа переїхала в будівлю по вулиці Галицькій.

В організації зазначили, що конфлікт навколо клініки виник ще у 2011 році, коли академія наук України прийняла постанову про розформування лікарні та переселення її окремих частин до різних закладів охорони здоров’я. З того часу клініка перебуває в епіцентрі постійних конфліктів. Лише через гучні акції протесту та тиск міжнародної спільноти пацієнтам вдавалося відстоювати своє право на лікування в клініці. За умовами Меморандуму, переселення буде здійснено лише після «послідовного та ґрунтовного перегляду Сторонами готовності нового приміщення по вул. Амосова, 5 у м. Києві, щодо дотримання і відповідності європейським та національним стандартам і потребам пацієнтів».