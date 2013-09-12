Україна затвердила запит до Глобального фонду щодо СНІДу

Затверджено проект запиту від України до Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (ГФ) на фінансування другої фази гранту 10-го раунду за компонентом «СНІД».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, на черговому засіданні Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, яке відбулося під головуванням заступника міністра охорони здоров’я України Олександра Толстанова, проект документу було підтримано одноголосно.

Координацію роботи над запитом забезпечувала Держслужба України соцзахворювань спільно з UNAIDS.

Реалізація Україною грантової угоди з Глобальним фондом передбачає залучення 227 млн дол. Вони будуть спрямовані на впровадження комплексних послуг ВІЛ-інфікованих та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, посилення якості послуг та розширення замісної підтримувальної терапії (ЗПТ), моніторинг та оцінку заходів націлених на подолання епідемії, сприяння розвиткові кадрового потенціалу служби СНІДу. Про це в ході презентації проекту запиту повідомила начальник управління протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Держслужби України соцзахворювань та голова робочої групи з розробки запиту Марина Зеленська.

«Загалом проект відповідає формату та завданням оригінальної заявки, яку країна подавала у 2010 році. У той же час вона враховує основні завдання і пріоритети проекту Загальнодержавної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, а також зміни епідемічної ситуації в країні. Документ також визначає, що пацієнтам, які лікуватимуться за кошти ГФ на кінець програми має бути забезпечене подальше лікування та його лабораторний моніторинг за рахунок коштів державного бюджету. Якщо на сьогодні кількість пацієнтів, які отримують терапію коштом Глобального фонду становить 6,6 тис. осіб, то на кінець 2016 року понад 20 тис. пацієнтів планується охопити лікуванням за рахунок гранту з подальшим їх переведенням на державне утримання», - зазначила Зеленська.

Функції основних реципієнтів залишаються за ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України», МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні", ВБО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД".

Фінансування другої фази відбуватиметься з урахуванням принципів наступності та життєздатності: основні активності, які втілювалися за кошти ГФ, будуть перейняті державою, яка забезпечуватиме їх виконання власним коштом.

Під час засідання члени Національної ради розглянули та схвалили пропозиції Євразійської мережі зниження шкоди щодо участі України в реалізації гранту в рамках Регіональної ініціативи для країн Східної Європи та Центральної Азії у 2014-2016 роках. Прийнято рішення забезпечити узгодження проектної діяльності, що здійснюється в рамках поточних грантів Глобального фонду з ВІЛ, забезпечивши відповідний обсяг заходів з адвокації, доступу, якості та стійкості послуг для споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН), а також спрямованих на розвиток спільноти СІН.