Здачу в експлуатацію нової інфекційної клініки відкладено

Здача в експлуатацію нового приміщення клініки Інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського АМН України в столиці за адресою: Амосова, 5, відкладена на невизначений час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Академії медичних наук України Валерій Запорожан повідомив на президії АМНУ.

«Про терміни сьогодні ніхто говорити не може, тому що коли ми вже повинні були відкривати цю клініку, виникли питання з сертифікацією цих приміщень. Тобто практично клініка готова була, й було призначено офіційне відкриття, але одержати сертифікати не вдалося через якісь проблем із землевідведеннями», - заявив Запорожан, додавши, що деталі йому не відомі.

У свою чергу президент АМНУ Андрій Сердюк пояснив, що частина земельної ділянки, на якій побудована лікарня, «чомусь опинилася в приватній власності».

«Вже кілька місяців документи на землевідведення знаходяться в Київраді, але чотири місяці не проводяться сесії, а без рішення Київради, без підтвердження, що земля наша, ми не можемо відкрити клініку. Я вже розмовляв і з Герегою, і з Поповим – як тільки сесія Київради почнеться, наше питання першим буде винесено на голосування. Але це вже не від нас залежить», - підкреслив він.

За словами обох посадовців, усіх пацієнтів колишньої інфекційної лікарні на Лаврській, які повинні були переїхати на Амосова, 5, розмістили в трьох столичних лікарнях.

Як повідомляв УНІАН, відкриття клініки Інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського АМН України за адресою: Амосова, 5, було заплановано на 28 серпня.

Сьогодні, 12 вересня, ВІЛ-позитивні пацієнти клініки Інституту Громашевського, що знаходиться на території Києво-Печерської Лаври, прикували себе наручниками до ліжок у стаціонарі клініки на знак протесту проти невиконання владою обіцянки перевезти медзаклад у новий корпус по вул. Амосова.

Таким чином активісти вирішили висловити позицію 9 тис. пацієнтів клініки. Представники Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, обіцяють залишатися в будівлі до переїзду клініки в обіцяне приміщення по вулиці Амосова.

На брифінгу пацієнти представили присутнім копію доручення, в якому зазначено про те, що стаціонар клініки повинен переїхати в будівлю колишнього шкір-вендиспансеру по вулиці Галицькій. Дана будівля, за висновками експертів, не може використовуватися як стаціонар для ВІЛ-позитивних хворих чи для хворих із діагнозом гепатит.

11 липня було підписано трьохсторонній меморандум між представниками НАМН України, Києво-Печерської Лаври та пацієнтами, в якому, зокрема, зазначено про те, що сторони домовляються «про недоторканість Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського на території Києво-Печерської Лаври, допоки не буде добудоване нове приміщення для Клініки за адресою Амосова 5».

Разом із тим, як стверджують у Всеукраїнській мережі ЛВЖ, керівництво НАМН України намагається чинити тиск на лікарів та персонал клініки, щоб установа переїхала в будівлю по вулиці Галицькій.