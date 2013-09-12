Реформа спрямована на посилення соцзахисту медиків

Медична реформа спрямована на посилення соціального захисту медичних працівників, наголошує Президент України Віктор Янукович.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ в Луцьку.

«Це мета, яку ми поставили перед собою, і ми будемо крок за кроком йти в напрямку збільшення заробітної плати медичних працівників, створення умов для їх роботи. Це буде принципом державної політики. Будемо забезпечувати і поступово виходити на високі європейські, світові стандарти», - сказав Янукович.

За його словами, середня заробітна плата медичних працівників постійно зростає.

Глава держави також зазначив, що в Україні продовжується реформування системи швидкої допомоги. «Це також пріоритетний напрямок, за рахунок якого ми значно знизимо смертність», - підкреслив Президент. Він нагадав, що завдяки нововведенням значно збільшилася кількість модернізованих машин швидкої допомоги з сучасним обладнанням.

На переконання глави держави, реформування медицини - тривалий процес, який вимагає, в тому числі, збільшення обсягів фінансування галузі.

«Як відомо з досвіду багатьох країн, які проходили і проходять реформування медичної галузі, реформування відбувається тоді, коли поступово збільшуються обсяги фінансування медичної галузі, коли створюються умови… Розбудова цієї системи потребує дуже багато років. Ми знаємо, що сьогодні навіть найсучасніші країни не припинили модернізацію медичної галузі, вона продовжується. Ми тільки зробили перший крок у цьому напрямку», - сказав Янукович.