Виявлено новий тип вірусу Ебола

Із середини листопада в західній Уганді зареєстровано 58 випадків захворювання на нову форму геморагічної лихоманки Ебола.

Померло менше третини хворих, і, згідно повідомленням медиків, у деяких хворих не було внутрішніх кровотеч, характерних для лихоманки Ебола. Летальність нового типу виявилася нижчою за звичайні 50 – 90%.

Вірусологам вже відомий тип вірусу, що вражає приматів, який може передаватися людині, не викликаючи при цьому хвороби. Тому повідомлення про вірус із пониженою вірулентністю не було для них несподіванкою.

Фахівці кажуть, що поява нового типу створить низку проблем. По-перше, більше носіїв вірусу виживає, і розповсюдження хвороби йде активніше, що може викликати епідемію. По-друге, це ускладнить розробку ефективної вакцини.

"24"