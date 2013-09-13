«Філіпс» візьме участь у модернізації медицини в Україні

Прем`єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з головним виконавчим директором Royal Philips Electronics з питань Росії і Центральної Азії Ар’яном де Йонгсте обговорив питання участі компанії в процесі модернізації медичної сфери України, а також системи міського освітлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Азаров, який перебуває в Королівстві Нідерланди з дводенним візитом, заявив журналістам після зустрічі.

«Перш за все, ми обговорили можливості нашої співпраці в модернізації нашої медицини. Як відомо, компанія «Філіпс» - це одна із провідних компаній в області виробництва медичної техніки. І друге - в нашій модернізації і енергозбереженні, перш за все, освітлювальних систем — міських і інших джерел освітлення», - сказав Азаров.

Він також зазначив, що двостороння робоча група незабаром вивчить питання участі компанії «Філіпс» у відповідних проектах в Україні. «Ми домовилися про те, що наша робоча група складе перспективний план, розрахований на 5-7 років, перш за все, забезпечений джерелами фінансування. І це буде конкретна програма створення в Україні мережі сучасних медичних центрів», - сказав Азаров.