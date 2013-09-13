Клініка по вулиці Галицькій (Київ) готова прийняти хворих на СНІД
Стверджує НАМН
Національна академія медичних наук України стверджує, що клініка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського на вулиці Галицький, 4, у Києві готова прийняти хворих.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної академії медичних наук України.
"Державна архітектурно-будівельна інспекція України засвідчила відповідність закінченого будівництвом об’єкта: капітальний ремонт будівлі під клініку ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України" на вул. Галицький,4 у Подільському районі м. Києва", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Також на офіційному сайті НАМН розмістили фото самого сертифікату.
У НАМН зазначили, що сертифікат виданий на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації від 20.08.2013 року.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВІЛ-позитивні пацієнти клініки Інституту Громашевського, що знаходиться на території Києво-Печерської лаври, прикували себе наручниками до ліжок у стаціонарі клініки на знак протесту проти невиконання владою обіцянки перевезти медзаклад у новий корпус по вул. Амосова.
Також пацієнти представили присутнім копію доручення, в якому зазначено про те, що стаціонар клініки повинен переїхати в будівлю колишнього шкір-вендиспансеру по вулиці Галицькій. Дана будівля, за висновками експертів, не може використовуватися як стаціонар для ВІЛ-позитивних хворих чи для хворих з діагнозом гепатит, стверджували у ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ".
Представники Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, обіцяють залишатися в будівлі до переїзду клініки в обіцяне приміщення по вулиці Амосова.
У повідомленні нагадувалося, що 11 липня було підписано трьохсторонній меморандум між представниками НАМН України, Києво-Печерської Лаври та пацієнтами, в якому, зокрема, зазначено про те, що сторони домовляються «про недоторканість Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського на території Києво-Печерської Лаври, допоки не буде добудоване нове приміщення для Клініки за адресою Амосова 5».
Разом з тим, як стверджують у Всеукраїнській мережі ЛВЖ, керівництво НАМН України намагається чинити тиск на лікарів та персонал клініки, щоб установа переїхала в будівлю по вулиці Галицькій.
Разом з тим, віце-президент Академії медичних наук України Валерій Запорожан на президії АМНУ повідомив, що здача в експлуатацію нового приміщення клініки Інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського АМН України в столиці за адресою: Амосова, 5, відкладена на невизначений час.
«Про терміни сьогодні ніхто говорити не може, тому що коли ми вже повинні були відкривати цю клініку, виникли питання з сертифікацією цих приміщень. Тобто практично клініка готова була, й було призначено офіційне відкриття, але одержати сертифікати не вдалося через якісь проблем із землевідведеннями», - заявив Запорожан, додавши, що деталі йому не відомі.
У свою чергу президент АМНУ Андрій Сердюк пояснив, що частина земельної ділянки, на якій побудована лікарня, «чомусь опинилася в приватній власності».
«Вже кілька місяців документи на землевідведення знаходяться в Київраді, але чотири місяці не проводяться сесії, а без рішення Київради, без підтвердження, що земля наша, ми не можемо відкрити клініку. Я вже розмовляв і з Герегою, і з Поповим – як тільки сесія Київради почнеться, наше питання першим буде винесено на голосування. Але це вже не від нас залежить», - підкреслив він.
За словами обох посадовців, усіх пацієнтів колишньої інфекційної лікарні на Лаврській, які повинні були переїхати на Амосова, 5, розмістили в трьох столичних лікарнях.