В Україні запровадять електронний реєстр лікарняних листків.

Міністерству охорони здоров`я України за участю Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та іншими зацікавленими органами доручено запровадити електронний реєстр (обліку) втрати тимчасової працездатності, повідомили УНІАН у прес-службі Держпідприємництва.

За результатами наради, що відбулася із зацікавленими центральними органами виконавчої влади, голова Держпідприємництва Михайло Бродський заявив: «В разі введення електронного реєстру зникне необхідність виготовлення та закупівлі лікарняних листків, що дозволить зекономити бюджетні кошти».

Відтак, кожний лікар зможе отримати ключ доступу до бази даних зі своїм підписом. Лікар в реєстрі записує дані хворого, строк непрацездатності та передає номер реєстраційного запису безпосередньо хворому. Відділ кадрів зможе перевірити правильність такого запису в реєстрі та виписати лікарняні у разі його наявності.

«Нам вдалося домовитися про спрощення. Запускаємо систему електронного обліку лікарняних листків», - сказав Бродський.