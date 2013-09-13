Українцям масово затримують виплату декретних і лікарняних

Фонд з тимчасової непрацездатності не вчасно платить за лікарняними і декретними. Схожа ситуація у тих, хто одержує допомогу з безробіття у Фонді зайнятості: їм платять тільки за липень, хоча належить вже за серпень.

Як пише газета «Сегодня», на це масово скаржаться в редакцію читачі. «Я пішла в декретну відпустку 15 липня, здала документи, але до цих пір нічого не одержала! У Солом’янському відділенні Фонду в Києві мені сказали, що казначейство не перераховує. Кажуть, таких як я, тільки по Києву - близько 70 тис. чол., і грошей на всіх не вистачає», - розповіла викладач Національного авіауніверситету Анастасія С.

«Так, затримка за лікарняними близько двох місяців. У Фонді говорять, що Держказначейство не перераховує їм грошей», - підтвердила і бухгалтер із зарплати великого холдингу Галина Ніколаєва. У Солом’янському відділенні Фонду стверджують, що документи в казначейство відправляють вчасно (впродовж 3-5 днів), а грошей чекають набагато довше.

Затримують виплату і за заявками Фонду з безробіття.

«Питання з соцвиплатами перебувають на контролі у міністра, всі начальники департаментів відповідають особисто, щоб не було тяганини з документами», - запевнив прес-секретар міністра соцполітики Павло Кучер.

У Держказначействі, схоже, дійсно з грошима напружено. «В першу чергу грошовим ресурсом забезпечуються захищені статті бюджету (зарплати бюджетникам, виплата пенсій і пільг). Лікарняні та допомога до них не належать, тому їх виплачують по мірі надходження коштів. Якщо є великі затримки, то у кожному конкретному випадку треба розбиратися», - відповіли у прес-службі Держказначейства.

Президент Украналітцентру Олександр Охрименко вважає, що грошей в бюджеті влітку завжди менше, ніж восени і взимку, оскільки активність бізнесу знижується, звідси й затримки з виплатами. «Думаю, ситуація виправиться до зими: бізнес активізується і найбільші надходження до бюджету від податків традиційно підуть в IV кварталі. Зі всіма казна розрахується за 2-3 місяці», - впевнений Охрименко.

Виконавчий директор фонду Блейзера Олег Устименко говорить, що проблему навряд чи буде вирішено до кінця року, тому що заборгованість накопичувалася, за його словами, з кінця 2012 року: «Показники бюджету за доходами не виконуються. Замість зростання ВВП маємо падіння, замість інфляції (яка номінально збільшує доходи казни) - стабільність цін. Недобір становитиме мінімум 18-20 млрд грн, тому затримки з виплатами за лікарняними і допомогою восени скоротяться, але повністю не зникнуть».

segodnya.ua