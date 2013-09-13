Жінка може застосувати невідкладну контрацепцію - раз

Жінки завжди дуже сильно переживають, якщо під час близькості з чоловіком ненароком порвався презерватив, або його узагалі забули одягнути в пориві пристрасті. Якщо вагітність небажана або незапланована, жінка з нетерпінням чекає початку місячних.

Є кілька питань, які найчастіше задають жінки гінекологу у таких випадках. Їх цікавить: як вирахувати, чи співпав випадок незахищеного сексу із тим періодом у жінки, коли завагітніти найлегше; коли, на який день можна буде дізнатися є вагітність чи немає; чи можна попередити вагітність, якщо чоловік уже еякулював у жінку.

"Жінка повинна собі вирахувати, коли у неї період овуляції - коли яйцеклітина звільняється від фолікула і найбільше готова запліднитись. Ці дні наступають на 14 день після початку попередніх місячних за умови регулярного циклу 28 днів, - пояснює гінеколог Світлана Гарматій із Тернополя. - Якщо ваш незахищений презервативом статевий акт співпав із цими днями, у вас великі шанси завагітніти. При тому пам`ятайте, що сперматизоїди здатні жити в організмі жінки до трьох днів."

Тест на вагітність можна робити не раніше, ніж через 14 днів після акту. За ці дні в організмі виробиться достатня кількість гормону вагітності, який призводить до "полоски". Гормон з`являється після імплантації ембріона в стінку матки. А імплантація відбувається на 7-10 день після овуляції. Але при цьому потрібно враховувати, що рівень гормону не підскакує відразу після імплантації, а піднімається поступово, збільшуючись кожної доби у 2 рази. Зазвичай дні, коли тест уже покаже результат, і співпадають із початком затримки місячних. Тому тести радять купувати саме у перші дні затримки. Оскільки цей гормон у крові з`являється раніше, ніж у сечі, на 10-й день можна перевірити вагітність аналізом крові. УЗД може показати вагітність на третьому тижні.

"Якщо сталася екстренна ситуація, коли презерватив порвався, або ви забули кілька днів прийняти таблетовані контрацептиви, або вагінальні свічки виявилися простроченими, є спосіб попередити вагітність вже після того, як сперма чоловіка потрапила в організм жінки, - пояснює лікар. - Цей же спосіб використовують, коли жінку згвалтували. Є препарати для екстренної контрацепції, вони працюють протягом 72 годин після статевого акту. І чим швидше ви їх приймете, тим реальніший результат, що ви попередите вагітність."

Це дві таблетки, які треба випити з проміжком 12 годин. Від них у день прийому може бути нудота, боліти голова, низ живота, початися незаплановані кроваві виділення з піхви. Також може збитися цикл наступних місячних.

"Абортом цей спосіб назвати не можна, бо вагітності ще не відбулося. Щонайменше 5 діб проходить від моменту статевого акту до настання вагітності, тобто доки відбудеться імплантація заплідненої яйцеклітини до ендометрію. І якщо імплантація вже розпочалася, ці таблетки не чинять впливу на цей процес і не можуть перервати вагітність, що вже настала, або зашкодити розвиткові ембріону. Але зловживати цими препаратами не можна, - наголошує Світлана Ігорівна. - Не використовуйте більше одного разу за все статеве життя, тільки в дуже екстренних випадках. У жодному разі не вживайте більше 2-х таблеток. Інакше може розпочатися кровотеча".

gazeta.ua