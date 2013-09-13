Які слід робити вправи, щоб позбутися "апельсинової кірки"

14:02, 13 вересня 2013
Країна
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Повернути здорову гладкість шкіри

Ти несподівано виявила у себе на стегнах або сідницях неприємну апельсинову скоринку, і життя померкло? Не переймайся, знайди щодня півгодини і виконуй вправи проти целюліту. Вони здатні повернути яскравість твоєму життю і здорову гладкість твоїй шкірі.

Але пам`ятай, що вправи проти целюліту найефективніше працюватимуть у комплексі з антицелюлітними процедурами, здоровим харчуванням, контрастним душем і ванною.

Для тебе будуть корисними будь-які вправи проти целюліту, які залучають м`язи ніг, стегон і сідниць, роблячи їх більш пружними і розгладжуючи шкіру.

Вправи проти целюліту на стегнах:

Візьми гантелі, стань рівно, ноги постав якомога ширше, носки розведи в сторони. Плавно присідай, коліна паралельно одне одному, 10-15 разів;

З положення стоячи зроби крок ногою вперед і повільно присядь так, щоб коліно іншої ноги опустилося на підлогу, руками не торкаючись підлоги. Повільно піднімися. Повтори вправу 10-15 разів, потім поміняй ногу. Якщо спочатку тобі важко, просто затримуйся в такому положенні;

Стань на коліна, прямими руками обіприся об підлогу. Одну ногу відведи назад і, не згинаючи в коліні, виконуй махи вгору і вниз 10 разів. Потім поміняй ногу.

Вправи проти целюліту на сідницях:

Сядь на підлогу, випрями спину, витягни ноги, руки заведи за голову. У такому положенні спробуй переміщатися по підлозі на сідницях назад і вперед. Виконуй, поки не відчуєш втому;

Ляж на живіт, руки зігни в ліктях і поклади під голову. По черзі піднімай ноги. Повторюй 20 разів кожною ногою.

Щодня виконуючи вправи проти целюліту, ти вже через місяць помітиш гарні результати.

lady.tochka.net

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