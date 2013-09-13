В Україні готуються зміни до правових актів щодо профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини

В Україні готується ряд змін до нормативно-правових актів, які мають на меті вдосконалити організацію профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, про це під час переговорів з представниками громадських організацій заявила заступник голови Держслужби України соцзахворювань Олена Єщенко.

За її словами, держслужбою спільно з ЮНІСЕФ створено міжвідомчу робочу групу, яка працює над поправками до нормативних документів на основі вивченого міжнародного досвіду та результатів пілотних проектів в Україні.

На сьогодні існує комплекс напрацювань, які ляжуть в основу проекту змін до міжвідомчого наказу №740 «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей», а також наказу МОЗ України №716 «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги "Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини".

«Зазначені документи є концептуально правильними і досить прогресивними, однак ми повинні врахувати світові новації, які сприятимуть більшій ефективності наших зусиль. У питанні зниженні рівня передачі ВІЛ від матерів до дітей Україна», - пояснила Єщенко.

За її словами, українські фахівці також мають практичний досвід із вдосконалення роботи в цьому напрямку. У трьох регіонах України – Київській, Дніпропетровській та Полтавській області пілотується проект “Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини та покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю та народжених ними дітей». Ця ініціатива здійснюється за підтримки Міністерства охорони здоров’я України та ЮНІСЕФ.

Єщенко додала, в рамках проекту на базі пологового будинку №1 міста Дніпропетровська діє Центр інтегрованої допомоги для наркозалежних вагітних. У закладі діє мультидисциплінарна команда (акушери-гінекологи, психологи, наркологи, неонатологи), яка надає послуги таким жінкам. На сьогодні до участі в проекті залучено близько 150 майбутніх матерів, яким забезпечується координоване та узгоджене надання медичних та соціальних послуг. 83 дитини народжені жінками – клієнтами проекту, з яких не зареєстровано жодної ВІЛ-інфікованої дитини, що є значним успіхом проекту, зауважила Єщенко.

Заступник голови Держслужби України соцзахворювань наголосила, що у перспективі зведена модель кращих практик на основі пілоту буде поширена по всій Україні.

Загалом з початку реєстрації перших випадків епідемії ВІЛ в Україні ВІЛ-інфікованими матерями народжено близько 40 тисяч малюків, з яких діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено у понад 3 тисяч дітей. Рівень передачі ВІЛ від матері до дитини становить 4%. Усі діти на сьогодні взяті на облік та їм забезпечено необхідне лікування.