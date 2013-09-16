Диня корисна для шлунка, кишечника, серця і нирок

Диня – це дуже смачний фрукт, який високо цінується за свої корисні властивості. Вживання цього соковитого і ароматного плоду позитивно впливає на роботу шлунка, кишечника, серця і нирок. Крім того, диня є дієтичним продуктом, за допомогою якого можна схуднути, пишуть російські ЗМІ.

Привабливість динної дієти полягає в тому, що лише кілька шматочків дині втамовують голод, завдяки чому не з`являється відчуття обділеності. Після вживання дині відпадає також бажання поласувати чимось солоденьким.

Привабливе схуднення за допомогою дині і своєю ефективністю. До того ж, динна дієта дуже проста. Її основні правила уміщаються всього в кілька пунктів:

1. З`їдати потрібно не менше 1,5 кг дині. Важливо також пити звичайну воду – приблизно півтора літра на день.

2. Вживання дині повинно бути п`ятиразовим. Проміжки часу між вживанням дині повинні бути рівними. Наприклад, через кожні 3 години з`їдати по 300 г м`якоті плоду.

3. Пити мінеральну воду, трав`яні чаї або звичайну воду слід в перервах між вживанням дині.

4. Сніданок повинен складатися тільки з 400-грамового шматочки дині і чашки зеленого чаю.

5. В обід потрібно приготувати 200-грамову порцію рису, звареного на воді, і трохи овочевого салату. Як десерт слід з`їсти шматочок дині – приблизно 400 гр.

6. Вечеря може складатися з гарніру у вигляді гречаної каші і шматочки вареної курки або іншого дієтичного м`яса. Доповнити меню рекомендується зеленим салатом і шматочком дині.

7. Не можна слідувати принципам динної дієти довше семи днів.

8. Забороняється сидіти на динної дієти при виразці шлунка, цукровому діабеті та у період лактації.