Вересень буде дощовим

У другій половині вересня в Україні утримається прохолодна і переважно дощова погода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістів заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

У той же час, за його словами, 16-17 вересня в більшості регіонах країни буде сухо.

«16-17 числа на території України переважатиме область підвищеного атмосферного тиску. Без опадів, лише на заході в другій половині дня 17 числа очікуються короткочасні дощі», - сказав Прокопенко.

За його словами, 18 вересня в східних областях, в Криму і Приазов`ї слід чекати дощі, а вже 19 і 20 числа дощі пройдуть по всій Україні, проте найінтенсивніші опади очікуються на півдні та сході.

За прогнозом Гідрометцентру, 21-22 вересня інтенсивність дощів на більшості території України знизиться і, починаючи з 23 числа і до кінця місяця, в країні очікуються невеликі короткочасні дощі.

Щодо температурного режиму, то, за словами синоптика, в цей період у північних і західних областях стовпчики термометра вдень не піднімуться вище за 23°С, а на сході і півдні — + 25°С. При цьому з 26 вересня спочатку в західних, а потім і в південних областях очікується зниження нічної температури повітря на 2-5 градусів.