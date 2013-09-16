На Львівщині від укусу змії постраждав 38-річний чоловік

Поступив до реанімації

На Львівщині від укусу змії постраждав 38-річний житель Яворівського району. Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, 14 вересня до реанімаційного відділення Яворівської Центральної районної лікарні поступив 38-річний житель села Бунів Яворівського району з діагнозом «укус змії в руку».

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