На Полтавщині негода пошкодила покрівлю райлікарні

У м. Кобеляки Полтавської області внаслідок сильного дощу та вітру пошкоджено приватні житлові будинки, лінії електропередач, а також 4 корпуси районної лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«15 вересня у м. Кобеляки внаслідок сильного дощу та шквалистих поривів вітру частково пошкоджено покрівлі 15 приватних житлових будинків, 8 господарчих споруд та 4 корпусів Кобеляцької центральної районної лікарні. Пошкоджено лінії електропередач», - йдеться у повідомленні.

, запевнили в ДСНС.

До ліквідації наслідків негоди залучено 42 особи та 6 одиниць техніки.

Підрозділами ДСНС, бригадами обленерго та комунальними службами проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди. Збитки уточнюються.