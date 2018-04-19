В Україні негайного лікування лімфоми потребують 2 тис. осіб.

Про це говорить голова Всеукраїнської громадської організації ««Асоціація допомоги інвалідам та пацієнтам з лімфопроліферативними захворюваннями» Валентина Юрчишина.

“Щороку діагноз лімфома та лімфолейкоз чують 3,5 тис. людей. А загалом таких пацієнтів в Україні - 17 тис. І здебільшого це молоді та працездатні люди. Лімфоми – один з небагатьох видів раку, який успішно лікується, але за умови сучасної терапії, яка вже стала золотим стандартом лікування лімфом у Європі. Для українців така терапія недоступна: заплатити 200 000 грн за лікування більшість не може, а державного фінансування недостатньо: за програмою Академії медичних наук виділено 20 млн грн. Гроші отримали 4 профільні дослідні гематологічні інститути у Києві, Харкові, Львові та Донецьку”, - сказала Юрчишина.

Вона наголосила, що цих коштів вистачить на закупівлю ліків для 130 пацієнтів. “А потребують такого лікування вже негайно 2 тис. людей. Вони змушені шукати благодійників, продавати квартири, брати кредити. Або – відмовлятися від лікування. І у той час, коли Україна прагне до Євросоюзу та приймає євроінтеграційні закони, хворі помирають як у відсталих країнах третього світу”, - підкреслила Юрчишина.

Представники громадської організації, лікарі та пацієнти вважають за необхідне привернути увагу суспільства та держави до проблем таких хворих.

***Лімфома – злоякісне захворювання крові, яке вражає лімфоцити – білі клітини крові. Вони починають невпинно ділитися і накопичуватися в різних органах та системах, здебільшого в лімфовузлах. Тому лімфому інколи називають раком лімфовузлів.