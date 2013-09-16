Завтра сильні дощі очікуються на заході України

У вівторок, 17 вересня, сильні дощі очікуються лише на заході України.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень у західних областях дощ, на Закарпатті та в Карпатах - сильні, місцями дуже сильні дощі. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 8-13°, на узбережжі Криму - до 16°; вдень - 17-22°, на півдні місцями - 23-25°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 8-13°, вдень - 17-22°.

У Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - близько 20°.

16 вересня температура води становила в Чорному морі - 18-21°, в районі Ялти - 11°, Одеси - 14°, в Азовському морі - 15-19°; в Дніпрі біля Києва - 16°.