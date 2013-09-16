Чисельність населення України - 45 млн 464 тис. 917 осіб

15:00, 16 вересня 2013
Країна
2

Станом на 1 серпня

Чисельність населення в Україні станом на 1 серпня становила 45 млн 464 тис. 917 осіб. Порівняно із станом на 1 липня, кількість жителів України скоротилося на 4 тис. 895 осіб. Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Природне скорочення населення у січні-липні цього року склало 105 тис. 842 людини. Коефіцієнт природного приросту становить мінус 3,3 на тисячу жителів України.

За інформацією Держстату, лише у Волинській, Закарпатській, Рівненській областях та в місті Київ спостерігається приріст населення за цей період. У решти областей - скорочення кількості жителів.

Станом на 1 серпня чисельність міського населення становила 31 млн 315 тис. 503 особи, у селах проживало 14 млн 149 тис. 414 осіб.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України в червні порівняно з травнем поточного року скоротилася на 10,5 тис. осіб (0,02%) і на 1 липня становила 45 млн. 469 тис. 812 осіб.

Скорочення населення в червні відбулося переважно в містах, кількість жителів яких на 1 липня становила 31 млн. 331 тис. 540 осіб проти 31 млн. 341 тис. 839 осіб на 1 червня. Показник сільського населення на 1 липня практично не змінився порівняно з червневим і становив 14,138 млн. осіб.

Порівняно з липнем 2012 року скорочення населення становило 92,177 тис. осіб.

Коефіцієнт народжуваності становив 10,4 на тисячу жителів, смертності - 14,9 на тисячу жителів.

Чисельність населення України на 1 червня поточного року становила 45 млн. 480 тис. 315 осіб, що на 14 тис. 937 осіб (0,03%) менше показника на 1 травня 2013 року (45 млн. 495 тис. 252) і на 85 тис. 594 особи (0,19%) менше за показник на 1 червня 2012 року (45 млн. 565 тис. 909).

На думку аналітиків міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг», чисельність населення України до 2016 року може скоротитися до 44 млн. осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter