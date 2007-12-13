Ющенко доручив уряду розібратися зі СНІДом, туберкульозом і наркоманією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів у тижневий строк здійснити заходи щодо виконання зобов`язань України перед Глобальним фондом з питань боротьби зі СНІДом, туберкульозом, малярією та проблем щодо впровадження програм замісної терапії для споживачів ін`єкційних наркотиків.

Про це йдеться в Указі Президента України від 12 грудня “Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні”, текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі глави держави.

Уряд також повинен до 15 квітня 2008 р. забезпечити розробку та затвердження національної програми щодо профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки. Ця програма, згідно з указом, має передбачити заходи, зокрема щодо проведення масштабної первинної профілактики захворювання на ВІЛ/СНІД, у першу чергу серед найбільш уразливих груп населення; забезпечення якісного лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; забезпечення соціального захисту ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, членів їх сімей, а також медичних працівників та інших осіб, виконання професійних обов`язків яких пов`язане з ризиком інфікування ВІЛ тощо.

Крім того, Президент доручив Кабінету Міністрів у місячний строк вжити заходів щодо забезпечення ефективної роботи Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, а також належної діяльності Центру «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» та референс-лабораторії Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров`я України, в тому числі їх фінансування.

Згідно з документом, при Президентові України буде створено Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії. Рада створюється як консультативно-дорадчий орган. Главі Секретаріату Президента України доручено у двомісячний строк подати проект Положення про новостворювану Координаційну раду, а також пропозиції щодо її персонального складу.

Указом також передбачено активізацію діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу; забезпечення вдосконалення нормативно-правового регулювання процедур закупівлі за державні кошти товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров`я; перегляд штатних нормативів медичного персоналу центрів (відділень) профілактики і боротьби зі СНІДом згідно з потребами, обумовленими епідемічною ситуацією та додатковим навантаженням, пов`язаним із впровадженням сучасних методів діагностики та лікування пацієнтів.

Крім того, Президент зобов’язав Кабмін, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міськдержадміністрації передбачати під час формування проектів відповідних бюджетів видатки у повному обсязі на цільове фінансування заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, а також у тримісячний строк здійснити комплекс заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров`я.

Указ передбачає також актуалізацію навчальних медичних програм, здійснення комплексу заходів щодо посилення боротьби з наркобізнесом, підтримку прийомним сім`ям для ВІЛ-інфікованих дітей тощо.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Глобальний фонд з питань боротьби з СНІДом, туберкульозом і малярією в серпні 2007 року підписали угоду про фінансування нової програми протидії ВІЛ/СНІДу в Україні на 2007-2012 роки в обсягу 150 млн. дол.

Перед цим Україна взяла на себе зобов`язання перед Глобальним фондом про запровадження програм замісної терапії метадоном для наркозалежних.