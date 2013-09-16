Удвічі знижено ціну на основний препарат від гепатиту С

Ціна на основний препарат від гепатиту С - пегельований інтерферон - буде знижена удвічі.

Як повідомили УНІАН у пацієнтській організації БФ “Дорадча рада спільнот з питань доступу до лікування в Україні”(ЮКАБ), це стало результатом домовленостей, досягнутих громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров’я та фармацевтичними компаніями «РОШ Україна» та «МСД Україна», які є виробниками ліків від гепатиту в Україні.

Першими про зниження ціни повідомили представники компанії «МСД Україна» 11 вересня під час засідання комісії МОЗ щодо закупівлі першої партії ліків для хворих на гепатит С, відповідно до нещодавно затвердженої Державної програми боротьби з гепатитам.

На засіданні було оприлюднено офіційного листа щодо зниження ціни на основний препарат для лікування гепатиту – пегельований інтерферон від компанії «МСД Україна» на 50%.

«Уже маючи попереднє погодження одного з двох виробників на зниження ціни на 50%, ми вирішили домовитися про щонайменше 50% знижку і з іншим виробником», – зазначив голова ЮКАБ Дмитро Шерембей.

Саме цих домовленостей і було досягнуто сьогодні, 16 вересня, на зустрічі представників пацієнтської організації ЮКАБ та керівництва компанії «РОШ Україна».

«Знаючи про затвердження Державної програми протидії гепатитам, а також велику потребу в ліках для українців, ми прийняли рішення про зниження ціни на пегельований інтерферон в Україні на 50%, щоб якомога більше людей змогли отримати лікування уже в цьому році», – заявив керівник компанії «РОШ Україна» Деян Нешич

Як заявила виконавчий директор пацієнтської організації ЮКАБ Ольга Стефанишина, «під час першого засідання комісії із закупівлі ліків в Міністерстві охорони здоров’я була здійснена спроба прописати умови тендеру лише під одного виробника».

«Ми не допустили цього і відкрито заявляємо, що докладемо всіх зусиль, щоб тендер на закупівлю перших в історії України препаратів для лікування гепатиту за державний кошт відбувся чесно та прозоро. У разі спроби монополізації тендеру під одного виробника ми звертатимемося у всі контролюючі органи та Антимонопольний комітет. Адже саме завдяки відкритості та конкурентності закупівель можливо досягти найменшої ціни та пролікувати більшу кількість людей за той самий кошт», – додала Стефанишина.

Як повідомлялося, 4 вересня уряд виділив 33,2 млн грн на закупівлю ліків для хворих на гепатити.

**** Гепатит С – найпоширеніша епідемія в Україні. Приблизно 3,5 млн українців інфіковані вірусними гепатити. Захворювання небезпечне тим, що інфікуватися ним можна в лікарні при маніпуляціях з кров’ю, у стоматолога та у салоні краси.

До сьогодні середній курс лікування гепатиту С в Україні коштував майже 100 тис. грн, а держава за 22 роки незалежності не виділила коштів на боротьбу з епідемією.

На сьогодні саме через прийняття державної програми боротьби з гепатитами та опитові закупівлі препаратів можливо досягти зниження цін на препарати та зробити ліки більш доступними для тих пацієнтів, яким вони необхідними. Так, наприклад, завдяки домовленостям уряду з фармацевтичними компаніями курс лікування від гепатиту С в Єгипті коштує до 2 тис. доларів, тобто вдесятеро дешевше, ніж в Україні.