Чи врятує ВР благодійність в Україні

18 вересня 2013 року о 15.00 відбудеться засідання Парламентського комітету з питань культури та духовності, під час якого буде розглянуто скандальний законопроект №3100, який пропонує кожні 850 грн., що спрямовуються на благодійність, завіряти у нотаріуса та запроваджувати корупційні схеми з землею та нерухомістю на базі благодійних фондів та організацій.

У засіданні комітету, окрім народних депутатів України, візьмуть участь представники Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Міністерства доходів та зборів України, а також інших державних інституцій.

Захищати інтереси благодійного сектора під час засідання будуть Анна Гулевська-Черниш, директор Українського форуму благодійників; Оксана Корчинська, голова опікунської ради “Охматдит”; Анатолій Заболотний, директор Фонду Ріната Ахметова “Розвиток України”; Ірина Гуцал, директор Української Біржі Благодійності; Аліна Носенко, виконавчий директор Фонду Братів Кличків; Олексій Орловський, керівник програм Міжнародного фонду “Відродження”; Олександр Вінніков, голова Мережі Європейського Права; Денис Бугай, президент Асоціації правників України; Юрій Залуський, юридичний радник компанії Baker&McKenzie, яка запропонувала безкоштовні юридичні послуги благодійникам у супроводі даного законопроекту.

Скандальний законопроект №3100 був розроблений Міністерством юстиції України та розміщений на його сайті для публічного обговорення 13 червня 2013 року. Проте, не дочекавшись 2 тижня до кінця періоду громадського обговорення, порушуючи законодавство, Мінюст 1 липня спрямував документ на розгляд до Кабінету Міністрів України. Після схвалення на засіданні Кабміну 24 липня, він був зареєстрований 16 серпня у Верховній Раді України. Дана ситуація викликала спротив серед благодійників та представників громадськості, адже запропоновані Мінюстом зміни до Закону “Про благодійну діяльність та благодійні організації” призведуть до зменшення благодійних пожертв від фізичних осіб та бізнес-компаній для підтримки людей, що опинилися у складних життєвих обставинах; будуть заблоковані міжнародні благодійні пожертви; стане неможливим використання Інтернету, банківських платіжних карток та інших електронних комунікацій як сучасних та прозорих засобів залучення благодійних пожертв; зменшиться програмний бюджет та зростуть адміністративні витрати благодійних фондів; створяться умови для зловживань та корупції на базі благодійних фондів та організацій.

03 вересня 2013 року був ініційований збір підписів під відкритим зверненням до голови Верховної Ради України з вимогою не включати даний законопроект до Порядку денного ВР. За п`ять днів лист підписали майже 10 000 осіб - представники громадських та благодійних організацій, приватні благодійники та ті, хто не байдужий до подальшої долі благодійності в Україні.

Місце проведення засідання комітету : вул. Грушевського, 18/2, 2-й поверх, кімната 12. Початок о 15:00.

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