Благодійний фонд «Розвиток України» підтримав ініціативу Президента України Віктора Ющенка

Президент України Віктор Ющенко 11 грудня заявив про свій намір оголосити 2008-й роком усиновлення дітей. Президент Благодійного фонду «Розвиток України» Рінат Ахметов підтримав ініціативу Президента у програмі «Допомога багатодітним сім`ям» і ухвалив рішення виділити багатодітним сім`ям 15 мільйонів гривень.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Благодійного фонду «Розвиток України», бізнесмени Рінат Ахметов і Віктор Пінчук мають намір взяти безпосередню участь в ініціативі Президента України щодо добродійної допомоги багатодітним сім`ям. Про це вони заявили під час зустрічі глави держави з представниками органів влади і великого бізнесу «Зігрій любов`ю дитину».

«Нам всім необхідно об`єднатися – бізнесу, владі та суспільству. Діти – це наше майбутнє. Сьогодні їм важко, їм потрібна наша допомога», - сказав Рінат Ахметов. Він повідомив, що фонд «Розвиток України» візьме активну участь в програмі «Допомога багатодітним сім`ям».