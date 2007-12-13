Благодійний фонд «Розвиток України» підтримав ініціативу Президента України Віктора Ющенка

10:10, 13 грудня 2007
Країна
2

Рінат Ахметов підтримав ініціативу Президента у програмі «Допомога багатодітним сім`ям» і ухвалив рішення виділити багатодітним сім`ям 15 мільйонів гривень...

Президент України Віктор Ющенко 11 грудня заявив про свій намір оголосити 2008-й роком усиновлення дітей. Президент Благодійного фонду «Розвиток України» Рінат Ахметов підтримав ініціативу Президента у програмі «Допомога багатодітним сім`ям» і ухвалив рішення виділити багатодітним сім`ям 15 мільйонів гривень.

Як  повідомили кореспондентові УНІАН  в прес-службі Благодійного фонду «Розвиток України», бізнесмени Рінат Ахметов і Віктор Пінчук  мають намір взяти безпосередню участь в ініціативі Президента України щодо добродійної допомоги багатодітним сім`ям. Про це вони заявили під час зустрічі глави держави з представниками органів влади і великого бізнесу «Зігрій любов`ю дитину».

«Нам всім необхідно об`єднатися – бізнесу, владі та суспільству. Діти – це наше майбутнє. Сьогодні їм важко, їм потрібна наша допомога», - сказав Рінат Ахметов. Він повідомив, що  фонд «Розвиток України» візьме активну участь в програмі «Допомога багатодітним сім`ям».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter